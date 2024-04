Der ASKÖ Ebelsberg verspielt Pausenführung gegen Donau 1b

Details Montag, 22. April 2024 11:08

Wieder einmal ein Linzer-Derby in der 2. Klasse Mitte. Diesmal trifft der ASKÖ Ebelsberg Linz auf die Donau Linz 1b. Tabellarisch sind die beiden Teams ebenso Nachbarn und sind lediglich durch vier Punkte getrennt. Einen Favoriten hier auszumachen wird schwierig. Sollte jedoch die Defensive der Heimelf nicht bald wieder in Form kommen, so wird es gegen die Jungs von Donau recht schwierig. Die Ebelsberger kassierten nicht weniger als 13(!) Gegentreffer in den letzten beiden Partien. Die Gäste reisen sicherlich auch nicht mit dem größten Selbstvertrauen an, musst man in den letzten vier Partien den Platz immer als Verlierer verlassen.

Donau scheitert an Wagner - Ebelsberg trifft spät

Dass die junge Truppe von Donau Linz 1b gut kicken kann, ist allgemein bekannt. Im ersten Durchgang dieser Partie ließen sie so manches Mal ihre Klasse aufblitzen und kamen zu etlichen Tormöglichkeiten. Ebelsberg Keeper Wagner und das eigene Unvermögen sorgten aber dafür, dass die Gäste in Halbzeit eins ohne Torerfolg blieben. Anders die Heimelf vom ASKÖ Ebelsberg. Axel Kellner konnte eine der wenigen Torchancen seines Teams nutzen. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite kommt der Steckpass zu Kellner und der muss den Ball an der zweiten Stange nur noch über die Linie drücken. Mit 1:0 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Mittermaier wechselt offensiv - Lupenreiner Hattrick von Bance

Offensichtlich fand Donau-Trainer Mittermaier die richtigen Worte für seine Jungs, denn sein Team legte gut los in Durchgang zwei. Bereits in Minute 49 kamen die Gäste auch schon zum Ausgleich. Ein Ball von der linken Seite hinter die hochstehende Viererkette der Ebelsberger landet bei Bapitao. Der zur Halbzeit gekommene Stürmer spielt seine Schnelligkeit aus und kommt dann frei zum Abschluss. Ab Minute 63 schlug dann die große Stunde von Mohamed Bance. Wiederum ein tiefer Ball hinter die Kette, doch diesmal war der Abnehmer Bance. Sein Schuss ließ Schlussmann Wagner keine Chance. 2:1! Nur sechs Minuten später war es abermals Bance, der seine Teamkollegen zur 3:1 Führung jubeln ließ. Den Schlusspunkt setzte - wie sollte es anders sein - Mohamed Bance. Nach einem Angriff über die rechte Seite steht der Kapitän der Gäste völlig blank und schiebt überlegen zum 4:1 Endstand ein.

Kevin Mittermaier, Trainer Donau Linz 1b

"Ich finde, dass wir in Halbzeit zwei eine gute Reaktion gezeigt haben. Wir wussten, dass wir über unsere schnellen Spieler der hochstehenden Abwehr Schwierigkeiten bereiten können. Es war eine kompakte Mannschaftsleistung und wir haben uns dann auch für die Arbeit belohnt."

