Lupfer von der Mittellinie bringt Entscheidung - Union Puchenau schlägt aufopferndes SV Urfahr

Details Montag, 22. April 2024 13:47

Die Vorzeichen bei dieser Partie waren klar. Die Union Puchenau, vor diesem Spiel viertplatzierter der 2. Klasse Mitte, war zu Gast beim elftplatzierten SV Urfahr. Mit einem Sieg können die Gäste vorübergehend auf den dritten Rang springen und bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass Steyregg noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Sollte die Achterbahn der SV Urfahr heute weitergehen, so erwartet man einen Sieg, folgte in der Rückrunde bisher immer ein Sieg auf eine Niederlage die Woche davor.

Schwierige Platzverhältnisse lassen spielerisch wenig zu

In Halbzeit eins war das Spiel vor allen Dingen von einem geprägt - Hohe Bälle. Beide Teams fanden schwierige Platzverhältnisse vor und sahen sich offensichtlich gezwungen den Ball hoch nach vorne zu spielen. Es gab viele Zweikämpfe im Zentrum und viele Fights um zweite Bälle. Aus dem Spiel heraus lief dementsprechend wenig und so musste ein Einwurf her, damit es vor dem Tor des SV Urfahr gefährlich wurde. In Minute zehn wird ein Einwurf zu Haider verlängert, dessen Schuss kann Goalie Müllehner noch parieren, doch beim Nachschuss von Huemer ist er chancenlos. In diesem kampfbetonten Spiel war es für Schiedsrichter Eisterhuber schwierig den Überblick zu behalten, was in ein paar fragwürdige Entscheidungen mündete. Kurz vor der Pause hatten die Gäste noch eine gute Chance auf den 2:0-Führungstreffer, die jedoch vergeben wurde. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeit.

SV Urfahr fehlt die Durchschlagskraft - Union Puchenau entscheidet Spiel mit Traumtor

Im zweiten Durchgang entwickelte sich spielerisch ein etwas attraktiveres Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Der große "Sitzer" bleibt jedoch aus. Etwa zur Stundenmarke hatten die Heimischen eine gute Chance auf den Ausgleich, konnten diese jedoch nicht nutzen. In der Folge hatten die Gäste aus Puchenau mit zwei Halbchancen und einem Lattenschuss die Chance, die Führung auszubauen. Das zweite Tor blieb ihnen allerdings noch verwehrt. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit kam dann der große Auftritt Jonas Straka. Ein schlecht geklärter Ball landet vor seinen Füßen, Straka nimmt sich ein Herz und zieht aus etwa 35 Metern ab. Der Ball landet, zum viel umjubelten 2:0 im Netz. Das war auch der Schlusspunkt dieser Partie und Puchenau entführt drei Punkte aus Urfahr.

Markus Morbitzer, Trainer Union Puchenau

"Grundsätzlich war es spielerisch nicht die große Offenbarung. Es war der erwartet harte Fight, auch aufgrund der Platzverhältnisse. Über das ganze Spiel gesehen, aufgrund Einsatz und Mentalität, war der Sieg verdient. Wir haben uns auch durch fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir sind jetzt dritter und den Platz wollen wir natürlich verteidigen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.