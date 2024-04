Union Babenberg gewinnt auswärts und mischt mächtig mit um den Relegationsplatz

Details Samstag, 27. April 2024 11:14

Bei herrlichem Fußballwetter wird im Sonnleitner Stadion die 20. Runde der 2. Klasse Mitte eröffnet. St. Magdalena 1b empfängt die Gäste von Union Babenberg. Die Gäste wollen mit einem Auswärtssieg weiterhin im Rennen um die Relegationsplätze teilnehmen und konnten gar dem Tabellenführer in Runde 19 einen Punkt abknöpfen. Die junge Truppe von St. Magdalena 1b konnte letzte Woche den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren und will den Schwung in diese Partie mitnehmen.

Rote Karte für St. Magdalena in Minute 6 - Spiel in Halbzeit eins entschieden

Die Mannen der Union Babenberg waren von Beginn an hellwach und starteten gut in dieses Spiel. Die junge Truppe der Heimischen war wohl noch gar nicht richtig auf dem Platz, als der Schiedsrichter bereits einen roten Karton zeigte. Nach einem langen Ball war Babenbergs Stürmer frei durch und konnte von Angerbauer nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Rot und Freistoß für Babenberg. Sebastian Bauer legt sich die Kugel zurecht und knallt den Ball an der Mauer vorbei eins Torwarteck. 1:0! Mit einem Mann mehr ergaben sich natürlich Räume für die Gäste und dies zeigte sich dann auch im Spiel. Babenberg ließ Ball und Gegner laufen und kontrollierte das Spiel. In Minute 28 konnten die Gäste dann die Führung verdoppeln. Nach einem Angriff über die linke Seite legt sich Wakolbinger den Ball ins Zentrum und legt den Ball überlegt ins lange Eck. 2:0! Nur zwei Minuten später kam für die Heimelf auch noch Pech dazu. Eine Flanke von Mahmutovic wird abgefälscht, wird lang und länger und landet über den Torwart hinweg um 3:0 im Netz. Mit diesem Tor war das Spiel praktisch schon entschieden.

Keine Tore mehr in Halbzeit zwei - Babenberg vergibt weitere "Sitzer"

Dass St. Magdalena 1b einen Mann weniger war, merkte man auch in ihren Offensivbemühungen. Nicht eine nennenswerte Torchance konnte die junge Truppe verzeichnen. Babenberg hatte das Spiel über die gesamte zweite Halbzeit im Griff, war jedoch im Abschluss glücklos im zweiten Durchgang. Zwei Freistöße der Gäste landeten am Aluminium und ein "Sitzer" aus etwa 10 Metern konnte von Wakolbinger nicht verwertet werden. Sein Schuss geht gefühlt 10 Meter über das Tor. So plätscherte die zweite Halbzeit vor sich hin und keines der beiden Teams konnte einen Torerfolg verzeichnen. Schiedsrichter Rathner beendete diese Partie mit einem Endstand von 3:0 für die Union Babenberg Linz.

Jürgen Hartl, Sportlicher Leiter Union Babenberg Linz

"Die Rote Karte war ausschlaggebend, dass wir das Spiel in unsere Richtung lenken konnten. St. Magdalena war spielerisch recht gut, doch das Tor direkt nach der roten Karte hat ihnen sicherlich einen Dämpfer verpasst. Wir haben danach souverän und clever gespielt und deswegen auch nichts anbrennen lassen."

