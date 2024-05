Union Puchenau mit Dämpfer im Kampf um Relegationsplatz - Auswärtsniederlage beim SV Franckviertel

Details Montag, 06. Mai 2024 17:43

In der SV Franckviertel LINZ AG Arena wird der 21. Spieltag der 2. Klasse Mitte beschlossen mit dem Duell SV Franckviertel Linz gegen die Union Puchenau. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge zeigt die Formkurve der Heimischen nach oben und diesen Trend will man auch diesen Sonntag fortsetzen. Die Gäste aus Puchenau wollen den Ausrutscher des SV Steyregg nutzen und schielen auf den Relegationsplatz. Mit einem Sieg könnte man bis auf einen Zähler heranrücken und die Steyregger unter Druck setzen.

Frühe Führung für Heimelf - Wenig spielerische Akzente in Halbzeit eins

Die Heimelf startete sehr gut in dieses Spiel. Griffig im Zweikampf und schnell auf die zweiten Bälle. Wenn Puchenau den Ball hatte, standen die Franckviertler hoch und pressten früh, was den Gästen ganz offensichtlich Probleme bereitete. Schon in Minute zwei gingen die Hausherren dann in Führung. Nach einem langen Ball kommt Spielertrainer Serbest an den Ball, der mustergültig auf Racketseder auflegt und selbiger hatte dann keine Probleme den Ball im Tor unterzubringen. In der Folge entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit wenig spielerischen Höhenpunkten und demnach auch wenig Torchancen. Bis auf ein paar Halbchancen im Verlauf der ersten Halbzeit war von den beiden Offensivabteilungen wenig zu sehen. Die Torhüter erlebten demnach einen ruhigen Arbeitstag. Wenig verwunderlich ging es dann mit der 1:0-Führung des Heimteams in die Halbzeitpause.

Kompakte Franckviertler lassen wenig Chancen zu - Rot für Mandl in der Nachspielzeit

Dass sich die Gäste aus Puchenau viel vorgenommen hatten, merkte man zu Beginn des zweiten Durchgangs. Die Morbitzer-Elf kam jetzt aggressiver in die Zweikämpfe und erarbeitete sich ein leichtes Übergewicht. Franckviertel wird in dieser Phase regelrecht in der eigenen Hälfte eingeschnürt und kann kaum offensive Nadelstiche setzen. Da jedoch die Defensivabteilung der Hausherren ihre Sache gut machte, blieb es in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit bei Halbchancen der Gäste, die nach und nach die Geduld verloren. In Minute 73 ergab sich dann eine gute Freistoßsituation für die Gäste. Hospodar legte sich den Ball zurecht, knallte diesen jedoch knapp am Tor vorbei. Bis in die Schlussminuten standen die Hausherren kompakt, ließen jedoch in Minute 90 noch eine dicke Gelegenheit der Puchenauer zu. Der Ball segelte jedoch knapp über das Tor. In der Nachspielzeit gab es dann doch noch einen Aufreger und ein Tor zu bejubeln. Nach einem Lochpass war der junge Sezgin Dedecan nur durch eine Grätsche von hinten zu stoppen und Schiedsrichter Desch zeigte folgerichtig die rote Karte für Mandl. Eylaz legte sich den Ball zurecht und verwandelte den fälligen Freistoß direkt zum 2:0-Endstand!

Sercan Serbest, Spielertrainer SV Franckviertel Linz

"Wir werden von Woche zu Woche immer besser. Wir wachsen als Mannschaft zusammen und lernen schnell. Ich bin sehr glücklich über die 3 Punkte.

Ich wünsche Puchenau alles Gute. Sie haben ebenfalls eine sehr gute Mannschaftsleistung abgerufen."

