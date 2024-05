Babenberg Linz wahrt Chance auf den Relegationsplatz - Knapper Auswärtserfolg in Ebelsberg

Details Montag, 13. Mai 2024 18:58

Wieder einmal ein Linzer Derby in der 2. Klasse Mitte. In Runde 22 treffen der ASKÖ Ebelsberg Linz und die Union Babenberg Linz aufeinander. Bei herrlichem Fußballwetter wollen die Gäste ihre Chance auf die Aufstiegsrelegation wahren und wieder bis auf drei Punkte an Steyregg heranrücken. Nötig dafür ist ein Sieg in Ebelsberg. Die Heimelf stellt das schlechteste Team bisher im Jahr 2024 und konnte lediglich eines seiner bisher sieben Partien gewinnen. Somit sind die Rollen für dieses Spiel eigentlich klar verteilt.

ASKÖ Ebelsberg gut im Spiel - Offensive ohne Durchschlagskraft

Auch wenn die ASKÖ Ebelsberg im Jahr 2024 noch nicht wirklich überzeugen konnte, ging man mit viel Selbstvertrauen in diese Partie. Defensiv waren die Hausherren sehr stabil und ließen in den ersten 45 Minuten sehr wenig zu und so kam es, dass es in Halbzeit eins keine nennenswerten Offensivaktionen der Gäste gab. Selbst hatte man zwei sehr gute Tormöglichkeiten. Zweimal lief man eins gegen eins gegen den Goalie der Gäste, konnte jedoch kein Kapital aus den Möglichkeiten schlagen. So war es auch wenig überraschend, dass es mit einem Spielstand von 0:0 in die Pause ging.

Ebelsberg ohne Fortune - Union Babelsberg mit Lucky Punch

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren es die Hausherren, die versuchten das Zepter in die Hand zu nehmen. Offensiv versuchten die Ebelsberger alles, um in die gefährliche Zone der Gäste zu kommen, biss sich jedoch immer wieder die Zähne an der gut organisierten Defensive aus. Wie in Halbzeit eins hatten die Ebelsberger im zweiten Durchgang zwei gute Tormöglichkeiten, die nicht von Erfolg gekrönt waren. Einmal scheiterte man am Keeper und das zweite Mal am eigenen Unvermögen. In Minute 78 kam dann auch noch Pech für die Heimischen dazu. Ein Schuss von Wakolbinger wird für Goalie Schneller unhaltbar abgefälscht und landet zur 1:0-Führung für die Gäste in den Maschen. Da man an diesem Tag offensiv einfach zu wenig Durchschlagskraft hatte, konnte man nicht mehr gefährlich vor das Tor der Babenberger kommen und so hieß es am Ende 1:0 für die Gäste. Ein Sieg, der für die Aufstiegsambitionen der Gäste enorm wichtig war.

Okan Kücükkaya, Trainer ASKÖ Ebelsberg Linz

"Der Sieg wäre sehr wichtig für die Motivation gewesen. Meine Spieler haben eine echt gute Leistung gezeigt. Die Niederlage haben sie wirklich nicht verdient. Jetzt versuchen wir natürlich gegen Admira Juniors die drei Punkte einzufahren und wieder auf die Siegerstraße zu kommen. Wir haben auch leider ein paar Spieler, die bei der Kleinfeldliga spielen und dann für den Verein nicht zu 100% da sind. Ich glaube, dass dieses Problem auch andere Vereine haben und ich das nicht fair gegenüber den anderen Spielern finde."

