Führungstreffer in Minute 94 reicht nicht zu Sieg - Donau Linz 1b gleicht spät zum 4:4 aus

Details Montag, 13. Mai 2024 11:07

Die LINZ AG Arena war Austragungsort der Partie Donau Linz 1b gegen FC Stahl Linz. Die beiden Teams sind nicht nur Stadtnachbarn, sondern auch Tabellennachbarn der 2. Klasse Mitte. Die Hausherren belegen Platz acht. Getrennt durch lediglich einen Punkt rangieren die Gäste auf Tabellenplatz sieben. Die jungen Donauraner wollen ihr Punktekonto aufbessern, konnte man doch in der Rückrunde erst mickrige drei Zähler sammeln. Der FC Stahl Linz konnte die positive Energie aus dem Sieg aus Runde 19 nicht mitnehmen und verlor in Runde 20 in Puchenau. Die Gäste waren letztes Wochenende spielfrei und konnten sich dementsprechend erholen und gut vorbereiten.

Vier Tore in Halbzeit eins - Munteres Hin und Her mit vielen Chancen

Von Beginn weg entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste gute Offensivaktion gehörte den Gästen, die bereits nach wenigen Minuten ein eins gegen eins mit dem Torwart aber nicht zum Tor nutzen konnten. In Minute 10 gab es dann den ersten Aufreger im Strafraum von Stahl Linz. Schiedsrichter Vorderwinkler zeigte nach einem vermeintlichen Foul auf den Punkt. Annan Issa legt sich den Ball zum fälligen Strafstoß zurecht und verwandelt sicher. Nur zwei Minuten nach der Führung klingelte es wieder im Gästegehäuse. Andreas Bapito sieht, dass Goalie Djukic etwas zu weit vor seinem Kasten steht und überhebt ihn zur 2:0-Führung für die Hausherren. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten drei Top-Chancen nicht nutzen. Immer wieder scheiterten sie an Kurabasa oder an der eigenen Unkonzentriertheit. In Minute 24 aber dann doch der Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von links geht der Ball in der Mitte an mehreren Spielern vorbei und Air-Aider steht richtig und schiebt ein. Das soll es aber in Halbzeit eins noch nicht gewesen sein. Zwei Minuten vor der Pause dreht sich Bance am Strafraum auf, zieht ab und sein Ball landet unhaltbar im langen Eck zur 3:1-Führung. Die Aufgabe für die Gäste wird in der Folge nicht leichter, sieht Stahls Neamtu in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs noch die Ampelkarte und fliegt somit vom Platz. Pause - Durchatmen!

Stahl Linz dreht Spiel - Ausgleich in Minute 96!

Zur zweiten Halbzeit stellt Stahl Linz Trainer Schmoll das System und die Spielanlage etwas um. Die Gäste wirkten nun etwas stabiler und wollen über Konter gefährlich werden. Der Anschlusstreffer gelingt jedoch nach einer Ecke. Bukovina steigt in der Mitte am höchsten und köpft ein. In Minute 55 kommen die Gäste dann sogar zum Ausgleich. Ein Konter über links wird gut zu Ende gespielt und das Spielgerät findet in der Mitte Ait-Aider, der den Ball über die Linie drückt. In der Folge hatten dann beide Teams gute Chancen auf den Führungstreffer. Donau 1b scheiterte am Aluminium und Stahl Linz an Goalie Kurabasa. In der vierten Minute der Nachspielzeit stellte der FC Sahl Linz das Spiel auf den Kopf und ging durch Khamis in Führung, der einen Stanglpass aus kürzester Distanz über die Linie drückt. Die jungen Kicker des Landesligisten können jetzt noch einen letzten Angriff starten. Der Ball geht auf rechts, wo eine Flanke auf die erste Stange kommt. Dort steht der zur Halbzeit eingewechselte Yikilmaz goldrichtig und köpft zum späten Ausgleich ein. Schiedsrichter Vorderwinkler beendet ein spannendes Spiel beim Stand von 4:4 Unentschieden.

Endrico Schmoll, Trainer Stahl Linz FC

"Es war von Beginn an ein spannendes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten leider am Schluss noch Pech, dass wir den Sieg nicht geholt haben. Meine Mannschaft hat super gekämpft und in Unterzahl drei Tore gemacht. Leider haben wir uns für unseren Aufwand dann nicht belohnt."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.