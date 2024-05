Union Babenberg Linz wahrt mit 3:0-Derbysieg Relegationschance

Details Montag, 20. Mai 2024 19:45

In der 23. Runde der 2. Klasse Mitte lieferte die Union Babenberg Linz Süd eine starke Vorstellung ab und besiegte die ASKÖ GK Westbahn ESV Linz mit 3:0. Nach einem souveränenen 4:1-Auswärtserfolg im Hinspiel setzten sich die Babenberger auch auf eigener Anlage klar durch und wahrten mit dem sechsten Rückrundensieg die Relegationschance.

Mahmutovic bringt Aufstiegsaspiranten in Front

Das Derby begann ruhig und in den ersten Minuten ohne nennenswerten Aktionen. Doch Babenberg steigerte schnell den Druck. Eine signifikante Doppelchance in der 33. Minute zeigte die Entschlossenheit der Heimischen, in Führung zu gehen. Fünf Minuten später verpasste Felix Wakolbinger zunächst eine Riesenchance. In der 43. Minute hatten die Babenberger die Nase dann aber doch vorne, Almin Mahmutovic einen Fehler der Westbahn-Verteidigung zu nutzen wusste und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Somit gingen die Hausherren mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Aliu schnürt Doppelpack

Nach der Pause suchte Westbahn nach einem schnellen Ausgleich und fand die erste klare Chance vor. Doch die Babenberger Abwehr stand sicher und ließ kaum Raum für die Angriffe der Eisenbahner. Die Entschlossenheit der Heimischen machte sich in der 73. Minute bezahlt, als Rilind Aliu das 2:0 erzielte und damit seine herausragende Leistung krönte. Die Gäste versuchten, eine Antwort zu finden, konnten jedoch die solide Union-Defensive nicht knacken.

In der 81. Minute sorgte eine weitere brillante Aktion für die Entscheidung. Wieder war es Aliu, der Gästegoalie Dominik Stojanovic das Nachsehen gab und für klare Verhhältnisse sorgte. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Polat besiegelte den klaren 3:0-Erfolg der Union Babenberg Linz, die in der Tabelle - hinter dem punktegleichen SV Steyregg - weiterhin auf Platz drei rangiert und die Chance auf die Relegation wahrte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Roberto Blanco erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.