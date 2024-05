Admira Juniors weiterhin auf der Erfolgswelle - Viertes Spiel in Folge ohne Niederlage

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:22

Zu Gast bei den Admira Juniors waren an diesem Montag zur Austragung der 23. Runde der 2. Klasse Mitte die Männer von ASKÖ Ebelsberg Linz. Nach einem letzten Platz in der Hinrunde spielen die Admira Juniors eine ganz passable Rückrunde und finden sich in dieser Wertung im Mittelfeld wider. Aus den vergangenen drei Runden konnten die Heimischen sieben Punkte einfahren und sogar den SV Steyregg besiegen. Die Ebelsberger hingegen finden sich in der Rückrundentabelle auf dem letzten Tabellenplatz und reisen mit einer Serie von sechs Niederlagen in Folge zu den Juniors der Admira.

Sieben(!) Tore in Halbzeit eins - Admira Juniors überrollen Ebelsberger

Die Juniors des Linzer Landesligisten legten in Halbzeit eins direkt los und konnten bereits in Minute fünf zum ersten Mal jubeln. Noah Bauer drückte eine Hereingabe von links über die Linie und ließ sich zu Recht feiern. Wiederum nur fünf Minuten später klingelte es im Kasten der Ebelsberger erneut. Diesmal war der Torschütze Kandler, der das Torkonto der Heimelf auf zwei erhöhte. Dass die Ebelsberger auch kicken können, zeigten sie in der Folge und wurden ihrerseits auch vorstellig im gegnerischen Strafraum. Die Offensivbemühungen wurden jedoch nicht belohnt. Nach 30 Minuten erhöhten die Heimischen auf 3:0. Linhartsberger tankte sich gegen zwei Gegenspieler durch, blieb vor Keeper Wagner cool und verwandelte. Nur drei Minuten später fasste sich Linhartsberger ein Herz und zog aus etwa 20 Metern ab. Gästegoalie Wagner, der, wie viele seiner Teamkollegen, nicht seinen besten Tag erwischte, hatte das Nachsehen und konnte den Einschlag nicht verhindern. 4:0! Edelmüller in Minute 36 und Abpfolter in Minute 45 schraubten das Torkonto der Heimischen noch vor der Halbzeit auf sechs! Danach war man offensichtlich mit dem Kopf schon in der Kabine. Ein Ballverlust eines Innenverteidigers ermöglicht den Gästen aus Ebelsberg noch in Halbzeit eins den Ehrentreffer. Fohsz erobert den Ball und schiebt zum 6:1 ein. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

Spielfluss geht durch viele Wechsel verloren - Ebelsberg "gewinnt" zweite Halbzeit

Dass das Spiel entschieden ist, war allen Zusehern zur Pause klar. Trainer Slama brachte in Minute 56 vier neue Kräfte, danach ging der Spielfluss etwas verloren. Dass die zweite Halbzeit nicht so lief, wie die erste, lag aber auch daran, dass die Ebelsberger nun besser dagegenhielten. Offensichtlich wollte man nicht noch tiefer in ein Debakel stürzen. In Minute 63 gelang den Gästen dann sogar noch ihr zweites Tor. Ein schön vorgetragener Angriff über den Flügel konnte von Fohsz verwertet werden, der an diesem Tag sein zweites Tor erzielte. Da die weiteren Offensivbemühungen der Ebelsberger nicht von Erfolg gekrönt waren und die Admiraner in den Verwaltungsmodus schalteten, blieb es am Ende bei einem nie gefährdeten 6:2 Sieg für die SK Admira Juniors.

Ralph Slama, Trainer SK Admira Juniors

"Pauschallob an das Team! Ich bin über die erste Halbzeit sehr zufrieden. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir in der Rückrunde noch den ein oder anderen Punkt sammeln können. Ich persönlich wünsche mir, dass sich meine Jungs bis zum Schluss voll reinhängen."

