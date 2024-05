FC Stahl Linz schockt Aufstiegsaspirant - SV Steyregg unterliegt auswärts

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:23

Im Sportpark Pichling ist an diesem Montag das Team vom SV Steyregg zu Gast. Der FC Stahl Linz empfängt den Aufstiegsaspiranten zur 23. Runde der 2. Klasse Mitte. Nach dem turbulenten 4:4 letzte Woche bei der Donau 1b möchten die Hausherren heute wieder voll anschreiben und den Gästen im Aufstiegskampf ein Bein stellen. Die Gäste fanden nach der überraschenden Niederlage bei den Admira Juniors vor zwei Wochen in Runde 22 wieder auf die Erfolgsspur zurück und konnten den SV Urfahr mit 3:0 besiegen.

Stahl Linz trotz vieler Ausfälle defensiv stabil - Spiel mit wenig Höhepunkten

Die Heimelf hatte an diesem Spieltag drei Ausfälle aufgrund von Sperren zu beklagen und konzentrierte sich von Beginn weg auf eine stabile Defensive. Gefährlich wollte man über Konter werden. Da die Linzer die Schlüsselspieler der Gäste gut zustellten, kamen diese schwer ins Spiel und fanden über die gesamte erste Halbzeit nicht in ihren Spielfluss. Die erste gute Konteraktion der Heimischen führte dann auch direkt zum Erfolg. Ein Angriff wird über linke Seite gespielt. Nach einem Pass zur Mitte landet das Spielgerät bei Ait-Aider, der Keeper Mayrhuber ausspielt, doch den Ball beinahe zu weit vorlegt. Aus spitzem Winkel rutscht der Stürmer den Ball dann ins Tor zur 1:0-Führung. Zu diesem Zeitpunkt waren zwölf Minuten gespielt. Nach etwa 20 gespielten Minuten ein Schockmoment für die Gäste. Keeper Mayrhuber bleibt verletzt am Boden liegen. Das Spiel läuft zunächst weiter, wird aber dann vom Schiedsrichter unterbrochen. Mayrhuber blutet am Kopf und muss behandelt werden. Mit Turban quälte er sich noch bis zur Halbzeit und wurde dann ausgewechselt. An dieser Stelle wünschen wir gute Besserung. In der Folge hatten die Gäste etwas mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht in gute Tormöglichkeiten ummünzen. Die Steyregger Offensive strahlte lediglich über Standards und Weitschüsse so etwas wie Gefahr aus. Wenig überraschend ging es dann mit der knappen Führung für die Hausherren in die Halbzeitpause.

Kampfbetonte zweite Halbzeit - Viele Unterbrechungen und eine Gelb-Rote Karte

Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste auf Biegen und Brechen zumindest zum Ausgleich zu kommen. Die gut organisierte Defensive der Linzer ließ jedoch wenig zu und verteidigte aufopferungsvoll. Im Laufe der zweiten Halbzeit merkte man den Steyreggern an, dass sie ungeduldig wurden und so schlichen sich viele Fehler ins Spiel der Gäste ein. Da sie offensichtlich spielerisch kein Mittel gegen die gut stehenden Hausherren hatten, versuchten sie es über Weitschüsse und Standards, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren. Die Heimischen konzentrierten sich wiederum auf Konter, die aber im zweiten Durchgang zu ungenau fertig gespielt wurden. In den letzten 20 Minuten erhöhten die Gäste nochmals die Schlagzahl und drängten auf den Ausgleich, die Linzer machten das aber taktisch geschickt und sorgten für viele Unterbrechungen und so kam es, dass die Gäste nicht in ihr Spiel fanden. Kurz vor Schluss durfte Karim Khamis vorzeitig unter die Dusche. Nachdem er bei einer der vielen Unterbrechungen dem Gegner den Ball wegspitzelte, entschied Schiedsrichter Schauer auf Unsportlichkeit und zeigte Gelb-Rot. Das war aber auch die letzte Aktion. FC Stahl Linz gewinnt 1:0! Somit bleibt der Kampf um den Auftiegs-Relegationsplatz spannend wie selten zuvor.

Endrico Schmoll, Trainer FC Stahl Linz

"Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Sehr gut organisiert und diszipliniert. Trotz vieler Ausfälle haben wir gegen ein Team mit einer starken Offensive gewonnen. Gratulation geht an meine Defensive, die das ganze Spiel aufopferungsvoll gekämpft hat und die Steyregger zur Verzweiflung brachte."

