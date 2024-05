Meister! ATSV St.Martin/Tr. gewinnt bei den Donau Linz Juniors und krönt sich vorzeitig zum Meister

Details Montag, 27. Mai 2024 11:14

Der ATSV St. Martin/Tr. kann sich in Runde 24 der 2. Klasse Mitte bei Donau Linz 1b zum Meister küren. Alles, was es dazu braucht, ist ein Sieg in der Linz AG Arena. Die jungen Donauraner wollen sich natürlich nicht vorab schon geschlagen geben. Der zweite Anzug des Landesligisten zeigte heuer durchaus ansprechende Leistungen, jedoch agierten die Jungs oft inkonstant. Die Gäste aus St. Martin wollen nach der letztwöchigen Niederlage in Puchenau den Matchball nutzen und den Aufstieg in die 1. Klasse fixieren.

St. Martin/Tr. mit zwei Toren und zwei verschossenen Elfmetern

Die Gäste aus St. Martin waren von Beginn weg hellwach und wussten spielerisch zu überzeugen. Hohes Pressing und schnelles Spiel nach vorne setzten die Donauraner unter Druck. Bereits in Minute neun durften die Gäste zum ersten Mal jubeln. Nach einem Zuckerpass von Vidovic schafft es Gül sich um den Verteidiger zu drehen und kann trocken zum 1:0 einschieben. Nur vier Minuten später war es Hasani, der nach einem Vidovic Pass noch an zwei Gegenspielern vorbeimarschiert und den Ball via Innenstange im Tor unterbringt. 2:0! Der Traum vom Meistertitel nimmt Form an. In Minute 30 kommt der Torschütze zum 2:0 im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Führer überlegt nicht lange und entscheidet berechtigterweise auf Strafstoß. Vidovic, der bereits zwei Tore aufgelegt hatte, legt sich den Ball zurecht, haut diesen aber links am Tor vorbei. Das soll es aber noch nicht gewesen sein in Durchgang eins, denn Führer entscheidet in Minute 45 wiederum auf Strafstoß für die Gäste. Dieses Mal war es Gül, der im Sechzehner gelegt wurde. Vidovic, der bereits einen Elfmeter vergeben hat, tritt wieder an. Sein Schuss war zwar genauer, das Ergebnis bleibt aber das gleiche, denn von der Stange springt der Ball wieder ins Feld. Kurz darauf war Schluss in Halbzeit eins und St. Martin/Fr. geht mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Donau Linz 1b offensiv zu harmlos - Gül mit Doppelpack und St. Martin/Tr. Meister!

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild wie schon im ersten. St. Martin gut im Spiel und Donau Linz 1b offensiv ohne wirkliche Durchschlagskraft. Bis auf eine gute Chance in Minute 55 kam von den Hausherren offensiv relativ wenig. Zwischen Minute 55 und 70 wurde das Spiel etwas ruppiger und so kam es, dass der Spielfluss etwas verloren ging. Donau 1b war nicht in der Lage das Tempo zu erhöhen und St. Martin schaltete in den Verwaltungsmodus. In der 69. Spielminute aber dann wieder mal ein Angriff der Gäste. Jorgic setzt sich auf der linken Seite gut durch und spielt einen punktgenauen Stangler auf Gül, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Die Entscheidung! Dass Donau 1b noch durch einen Elfmeter zum 1:3 Endstand kommt, interessiert am Ende die wenigsten. Mit diesem Sieg krönt sich der ATSV St. Martin/Traun verdient zum Meister der 2. Klasse Mitte und darf nächste Saison in der 1. Klasse auf Punktejagd gehen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle vom gesamten Ligaportal-Team.

Muhamet Bastovani, Sektionsleiter ATSV St. Martin/Tr.

"Ich habe heute etwas Kopfschmerzen. Natürlich hat es gestern eine "kleine" spontane Feier bei uns im Sportheim gegeben. Die offiziellen Feierlichkeiten inkl. Meisterteller und Medaillen werden wir nächste Woche nach dem Spiel machen. Ein Ziel für die 1. Klasse haben wir uns aktuell noch nicht gesetzt."

