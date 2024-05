Donau Linz 1b nach 0:2 Rückstand noch mit Ausgleich - TSV Ottensheim bleibt Sieg verwehrt

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 12:04

Zur Eröffnung der 25. Runde der 2. Klasse Mitte empfängt der TSV Ottensheim die Juniors von Donau Linz. Beide Teams wussten in der Rückrunde nicht wirklich zu überzeugen und konnten je erst sieben Punkte einfahren. Die Heimelf hat aktuell die rote Laterne und kann mit einem Punktgewinn immerhin noch hoffe, die Saison nicht auf dem letzten Tabellenplatz beenden zu müssen. Aufgrund einer gar nicht so schlechten Hinrunde rangieren die Gäste immerhin im gesicherten Tabellenmittelfeld, wollen aber auch noch weiter nach oben kommen.

Donau 1b besser im Spiel - Ottensheim mit Pausenführung

Die junge Elf von Donau 1b spielte von Beginn weg sehr gefällig und einen technisch anspruchsvollen Fußball. Die Heimelf versuchte gut zu stehen und wenig zuzulassen. Im Verlauf der ersten Halbzeit gelingt das auch sehr gut und man kann selbst immer wieder Nadelstiche setzen. So auch in Minute acht, als man die Donauer Defensive unter Druck setzte, den Ball eroberte und einen schnellen Gegenangriff einleitete. Am Ende war es Lorenz Missner, der sein Team mit seinem vierten Saisontreffer mit 1:0 in Führung brachte. Sichtlich verunsichert schlichen sich jetzt Fehler ins Spiel der Gäste. Nach einem missglückten Rückpass gelangte das Spielgerät zu Resaie, der fackelte nicht lange und verdoppelte die Führung der Heimelf. Die Donauraner versuchten noch in Halbzeit eins zum Anschlusstreffer zu kommen, bissen sich aber an der Ottensheimer Defensive ein ums andere Mal die Zähne aus. So bat Schiedsrichter Golub, der sein allererstes Kampfmannschaftsspiel pfiff, die Teams in die Kabinen. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass Golub seinen Job sehr souverän machte.

Ottensheim bringt Führung nicht über die Zeit - Donau 1b mit Doppelschlag

Nach der Pause versuchten die Ottensheimer die Gäste so gut es geht vom eigenen Tor fernzuhalten, was jedoch in Durchgang zwei nicht mehr so gut funktionierte wie noch im ersten. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau leiteten die Donauraner einen schnellen Gegenangriff ein und kamen durch Deliktas in Minute 53 zum Anschlusstreffer. Keine zwei Minuten später erzielten die Gäste dann tatsächlich den Ausgleich. Dieser war fast eine Kopie des Anschlusstreffers. Ballgewinn im Zentrum, schneller Gegenangriff und Tor. Dieses Mal durfte Neziri jubeln. In der Folge verteidigte die Ottensheimer Defensive aufopferungsvoll und konnte die weiteren Angriffe der Donauraner abwehren. Bis etwa 20 Meter vor dem Tor spielten die Gäste sehr gefällig, doch die ganz großen Möglichkeiten auf den Sieg blieben aus. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2.

Johann Kramml, Trainer TSV Ottensheim

"Man merkt, dass die Jungs schon etwas müde und ausgepowert sind. Natürlich merkt man, dass die Motivation auch etwas nachlässt, weil wir da hinten stehen. Die Trainingsbeteiligung ist aber immer noch gut und meine junge Truppe wird in der nächsten Saison versuchen sich ins Tabellenmittelfeld zu spielen."

