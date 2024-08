Klarer Sieg für Kirchberg-Thening gegen den SV Urfahr

Details Sonntag, 18. August 2024 23:58

Im Duell zwischen dem SV Urfahr und dem ASKÖ SC Kirchberg-Thening setzte sich das Gästeteam mit einem deutlichen 3:0-Sieg durch. Trotz eines verspäteten Spielbeginns aufgrund von Regen zeigten die Gäste von Anfang an eine starke Leistung und dominierten das Spielgeschehen. Die Tore von Julian Manderscheid und Marco Haderer besiegelten den Sieg für Kirchberg-Thening. Der SV Urfahr hingegen konnte seine Chancen nicht nutzen und bleibt ohne Torerfolg.

Frühe Dominanz von Kirchberg-Thening

Schon nach wenigen Minuten war die Überlegenheit der Gäste deutlich sichtbar. Die Mannschaft von Kirchberg-Thening hatte bereits in der ersten Spielminute eine Doppelchance, die jedoch ungenutzt blieb. Der SV Urfahr geriet von Beginn an unter Druck und konnte kaum Akzente setzen. Dies zeigte sich auch in der fünften Minute, als die Gäste erneut einen Abschluss verzeichneten.

Die erste nennenswerte Chance für den SV Urfahr ergab sich in der elften Minute nach einer schönen Kombination über Weberndorfer und Michael Hofer, doch der Schuss von Benjamin Sakdikun wurde pariert. Trotz dieses ersten Offensivversuchs waren es die Gäste, die das Spiel bestimmten. Ein Kopfball der Kirchberger in der fünfzehnten Minute wurde von Andi, dem Torwart der Urfahraner, sicher gefangen.

Nur eine Minute später, in der 16. Minute, gelang Kirchberg-Thening dann der verdiente Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination durch die Mitte erzielte Julian Manderscheid das 1:0 für die Gäste. Diese Führung brachte zusätzliche Sicherheit ins Spiel von Kirchberg-Thening, während der SV Urfahr weiter nach einer Antwort suchte. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch einen Freistoß für die Urfahraner, der jedoch von den Gästen entschärft wurde. Mit einem 0:1-Rückstand ging der SV Urfahr in die Halbzeitpause.

Kirchberg-Thening baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Der SV Urfahr verschlief den Anpfiff und musste dies sofort teuer bezahlen. Bereits in der 46. Minute erzielte Marco Haderer das 2:0 für Kirchberg-Thening. Die Gäste nutzten die Unordnung in der Defensive der Urfahraner eiskalt aus und erhöhten ihre Führung. Urfahr versuchte zu reagieren und hatte in der 70. Minute eine dicke Chance durch Paul Baumgartner, doch der Torhüter der Gäste hielt stark und vereitelte den Anschlusstreffer.

Kirchberg-Thening ließ sich durch die gelegentlichen Angriffe der Urfahraner nicht aus der Ruhe bringen und blieb gefährlich. In der 75. Minute war es erneut Marco Haderer, der nach einer gelungenen Aktion das 3:0 für die Gäste erzielte. Dieses Tor besiegelte endgültig den Sieg für Kirchberg-Thening. Der SV Urfahr kämpfte zwar weiter, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Erfolg für Kirchberg-Thening.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr : Kirchberg-Th. - 0:3 (0:1)

75 Marco Haderer 0:3

46 Marco Haderer 0:2

16 Julian Manderscheid 0:1

Details

