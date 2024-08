ASKÖ Fußballschule Linz siegt knapp gegen SC Hörsching 1b

Details Dienstag, 27. August 2024 00:02

In einem spannenden und bis zur letzten Minute umkämpften Spiel konnte die Fußballschule Linz einen knappen 2:1-Sieg gegen die SC Hörsching 1b feiern. Die Partie in der zweiten Runde der 2. Klasse Mitte war geprägt von intensiven Zweikämpfen, starken Torwartleistungen und einem dramatischen Spielverlauf. Schon in der ersten Halbzeit konnte die Heimmannschaft in Führung gehen, bevor die Gäste aus Hörsching in der zweiten Halbzeit ausglichen. Ein spätes Tor entschied letztlich das Match zugunsten der Linzer.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und ersten Chancen auf beiden Seiten. In der 9. Minute verhinderte Fatih Karakus, der Torhüter der Heimelf, mit einer akrobatischen Sondereinlage einen Treffer der Gäste, als Gartner nach einem Querpass alleine vor ihm auftauchte.

Die Fußballschule Linz zeigte sich ebenfalls gefährlich, konnte aber zunächst keine zwingenden Chancen herausspielen. In der 37. Minute vergab Hawle eine große Chance für Hörsching, als er nach einem Steilpass alleine vor dem Tor scheiterte. Kurz vor der Halbzeitpause dann der erste Treffer: Nach einem Eckball von Alexander Haider landete der Ball unglücklich im eigenen Tor der Gäste – 1:0 für die Fußballschule Linz in der 45. Minute.

Spannende zweite Halbzeit mit späten Toren

Die zweite Halbzeit begann mit weiterhin intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten, ohne dass jedoch zunächst nennenswerte Aktionen zustande kamen. In der 66. Minute kam es zu einer Doppelchance für SC Hörsching 1b, als zuerst Robin Wiesinger einen Eckball zu zentral köpfte und kurz darauf Randdy Mühlbauer mit einem Schuss am Torhüter der Linzer scheiterte. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: In der 76. Minute erzielte Michael Christian Ortner mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck das 1:1.

Die Gäste drängten nun auf den Führungstreffer und erspielten sich mehrere gute Chancen. In der 78. Minute scheiterte Kevin Schnallinger erneut am starken Schlussmann der Fußballschule Linz, kurz darauf verhinderte der Torhüter der Heimelf nach einem Kopfball von Stolnberger erneut die Führung der Gäste.

In der 87. Minute fiel dann die Entscheidung: Demir Hadzic schoss für die Fußballschule Linz aufs Tor, der Ball wurde abgefälscht und landete im Netz – 2:1 für die Heimelf. In der Schlussminute traf Hadzic noch einmal die Latte, aber es blieb beim knappen Sieg für die Fußballschule Linz.

Mit diesem Erfolg konnte die Fußballschule Linz den ersten Sieg der noch jungen Vereinsgeschichte feiern, während SC Hörsching 1b trotz guter Leistung und zahlreicher Chancen erneut eine Niederlage hinnehmen musste. Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem 2:1 für die Fußballschule Linz.

2. Klasse Mitte: Fußballschule Linz : SC Hörsching 1b - 2:1 (1:0)

87 Demir Hadzic 2:1

76 Michael Christian Ortner 1:1

45 Eigentor durch Alexander Haider 1:0

