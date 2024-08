Machtdemonstration: Babenberg Linz demoliert SV Oftering mit 12:0

Details Dienstag, 27. August 2024 00:08

Der SV Oftering erlebte eine bittere Heimniederlage gegen Babenberg Linz, die sie mit einem deutlichen 12:0-Sieg förmlich vom Platz fegten. Das Spiel in der 2. Runde der 2. Klasse Mitte entwickelte sich schnell zu einer einseitigen Angelegenheit, bei der die Gäste aus Linz ihre Dominanz eindrucksvoll zur Schau stellten.

Frühe Führung und Dominanz der Gäste

Die Partie begann mit einem schnellen Tor für die Babenberger. Bereits in der 10. Minute gelang Sebastian Bauer der Führungstreffer zum 0:1. Dies war der Auftakt zu einer Serie von Toren, die den weiteren Verlauf des Spiels prägten. In der 25. Minute erhöhte Marcel Osei auf 0:2, und nur neun Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer nach und stellte auf 0:3.

Die Abwehr des SV Oftering war zu diesem Zeitpunkt bereits vollkommen überfordert, und Babenberg Linz setzte ihren Sturmlauf unermüdlich fort. In der 41. Minute traf Almin Mahmutovic zum 0:4, bevor er zwei Minuten später seinen zweiten Treffer markierte und das Halbzeitergebnis von 0:5 herstellte. Die Ofteringer konnten in der ersten Halbzeit kaum Akzente setzen und waren mit dem Spieltempo der Gäste völlig überfordert.

Babenberg Linz setzt Torfestival fort

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Bereits in der 48. Minute erhöhte Semir Bruncevic auf 0:6, und nur sieben Minuten später war es wieder Marcel Osei, der mit seinem dritten Treffer das 0:7 erzielte. Die Ofteringer fanden weiterhin keine Mittel, um die Angriffe der Babenberger zu stoppen, und so erzielte Rilind Aliu in der 60. Minute das 0:9.

Die Demütigung der Hausherren setzte sich fort, als Almin Mahmutovic in der 62. Minute sein drittes Tor des Tages erzielte und auf 0:10 stellte. In der 74. Minute machte Sebastian Bauer mit seinem zweiten Treffer das 0:11 perfekt. Trotz der erdrückenden Überlegenheit der Gäste zeigte der Ofteringer Keeper in der 81. Minute eine starke Leistung, als er einen Elfmeter hielt und somit eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Das Spiel endete schließlich mit einem weiteren Treffer von Almin Mahmutovic in der 90. Minute, der den Endstand von 0:12 besiegelte. Die Gelb-Rote Karte für Jürgen Flick in der 82. Minute machte das Debakel für die Ofteringer komplett.

Die Babenberger Linz präsentierten sich an diesem Tag in herausragender Form und ließen dem SV Oftering keine Chance. Trotz einer starken Leistung ihres Torwarts und einiger engagierter Aktionen konnte der SV Oftering dem Sturmlauf der Gäste nichts entgegensetzen. Die Linzer demonstrierten eindrucksvoll, warum sie zu den Aufstiegskandidaten der Liga zählen, während der SV Oftering nach dieser herben Niederlage wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.

2. Klasse Mitte: Oftering : Babenberg - 0:12 (0:5)

90 Almin Mahmutovic 0:12

74 Sebastian Bauer 0:11

62 Almin Mahmutovic 0:10

60 Rilind Aliu 0:9

57 Marcel Osei 0:8

55 Daniel Kainz 0:7

48 Semir Bruncevic 0:6

43 Almin Mahmutovic 0:5

41 Almin Mahmutovic 0:4

34 Marcel Osei 0:3

25 Marcel Osei 0:2

10 Sebastian Bauer 0:1

