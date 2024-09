Franckviertel Linz triumphiert in spannendem Duell gegen SV Alkoven

Details Montag, 02. September 2024 21:38

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Alkoven und Franckviertel Linz in der 3. Runde der 2. Klasse Mitte setzte sich das Gastteam mit einem überzeugenden 1:3-Auswärtssieg durch. Die Partie bot zahlreiche packende Szenen und zeigte einmal mehr die spielerische Klasse der Franckviertler, die mit Selbstvertrauen antraten und bereits früh das Heft in die Hand nahmen.

Erste Halbzeit: Dominanz der Franckviertler

Schon in den Anfangsminuten wurde klar, dass die Gäste aus Linz fest entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden. Bereits in der 9. Minute hatten sie ihre erste Torchance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Die Franckviertler agierten von Beginn an etwas besser und drängten die Alkovener in die Defensive. Ein Weitschuss in der 26. Minute und ein Stangenschuss nur vier Minuten später untermauerten die Dominanz der Gäste.

In der 36. Minute schließlich wurden die Bemühungen der Franckviertler belohnt. Farid Musah erzielte nach einem sehenswerten Spielzug das 0:1 und brachte die Gäste verdient in Führung.

Zweite Halbzeit: Kampfgeist und späte Tore

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Eine starke Abwehrleistung und mehrere Paraden von Torhüter Marlon Gratzl hielten die Gastgeber vorerst im Spiel. Doch trotz aller Bemühungen gelang es den Franckviertlern in der 77. Minute, ihre Führung auszubauen. Husam Asaf traf zum 0:2, was die Moral der Alkovener weiter unter Druck setzte.

Doch die Gastgeber gaben nicht auf und zeigten in den letzten Minuten des Spiels Kampfgeist. In der 86. Minute wurde der eingewechselte Sebastian Begicevic bedient und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Hoffnung auf ein mögliches Unentschieden keimte auf, doch die Freude währte nur kurz.

Schon in der 90. Minute stellte Abdulkader Alrefai mit einem weiteren Treffer den alten Abstand wieder her und markierte das 1:3 für Franckviertel Linz. Dies war zugleich der Schlusspunkt in einer intensiven und spannenden Partie. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel nach fünfminütiger Nachspielzeit, und die Franckviertler durften sich über ihren dritten Saisonsieg freuen.

Stimme zum Spiel

Sercan Serbest (Spielertrainer Franckviertel Linz):

„Wir haben das Spiel spannender gemacht als nötig. In der ersten Halbzeit konnten wir leider unsere vielen, schön herausgespielten Torchancen nicht nützen. Kompliment auch an den jungen Tormann von Alkoven, der mit starken Aktionen aufzeigte. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann nochmal knapper als erwartet, weil Alkoven nach unserem 2:0 gleich den Anschlusstreffer erzielen konnte. Am Ende zählen dann die drei Punkte, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben jetzt alle drei Spiele gewonnen, sind super motiviert und wollen weiter zusammenwachsen mit den kommenden Aufgaben."

2. Klasse Mitte: SV Alkoven : Franckviertel - 1:3 (0:1)

93 Abdulkader Alrefai 1:3

86 Sebastian Begicevic 1:2

77 Husam Asaf 0:2

36 Farid Musah 0:1

