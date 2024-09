SV Urfahr triumphiert gegen SV Oftering mit 2:0

Details Montag, 09. September 2024 22:20

In einem spannenden Match der 2. Klasse Mitte konnte die SV Urfahr den SV Oftering mit einem klaren 2:0 besiegen. Die Gäste dominierten die Partie, während die Ofteringer immer wieder an ihrer Defensivstärke arbeiteten. Besonders hervorzuheben sind die beiden Torschützen Stefan Kohler und Benjamin Sakdikun, die die Urfahraner zum Sieg führten. Trotz intensiver Bemühungen blieb der SV Oftering ohne Torerfolg.

Urfahr geht in Führung

Nach einem spannungsgeladenen Beginn, bei dem beide Mannschaften auf Angriff spielten, erzielte die SV Urfahr in der 19. Minute das erste Tor. Stefan Kohler nutzte seine Gelegenheit nach einem Freistoß und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte die Ofteringer unter Druck, die daraufhin mehr Offensivaktionen starteten. In der 16. Minute führte seine Aktion zu einer Ecke, die jedoch ohne Erfolgserlebnis blieb. Die SV Urfahr verteidigte solide und ließ den Gastgebern wenig Raum für Chancen.

In der 12. Minute setzte Julian Muck einen Schuss knapp über das Tor, nachdem er sich stark durch die Abwehr der Gäste gespielt hatte. Trotz einiger guter Ansätze und einem Freistoß in der 9. Minute gelang es den Ofteringern nicht, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen mussten sie sich immer wieder auf ihren Torhüter Lukas Berger verlassen, der in der 44. Minute eine spektakuläre Parade zeigte.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie hart umkämpft. In der 56. Minute sorgte ein schweres Foul durch Urfahrs Robert Nguyen für Aufregung, doch der Schiedsrichter entschied, keine Karten zu zeigen.

Die Gastgeber bekamen in der 78. Minute eine Ecke, die jedoch von der Urfahraner Abwehr entschärft wurde. Kurz darauf glänzte der Torhüter des SV Oftering erneut mit einer Parade. Trotz intensiver Bemühungen und weiterer Angriffsversuche, wie einem Schuss von Jürgen Flick in der 90. Minute, blieb der Ausgleich aus.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute erzielte Benjamin Sakdikun nach einem Konter das zweite Tor für die SV Urfahr und besiegelte damit den 2:0-Sieg. Trotz einer weiteren Glanzparade des Ofteringer Torhüters und eines kraftvollen Alleingangs von Ofterings Sven Maier konnten die Gastgeber keinen Treffer landen.

Mit diesem Sieg zeigte die SV Urfahr eine starke Leistung und sicherte sich wichtige Punkte in der Liga. Der SV Oftering muss sich trotz einer engagierten Vorstellung geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen weiter auf den ersten Sieg hinarbeiten.

Stimme zum Spiel

Murat Aplak (Trainer SV Urfahr):

„Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Für mich war es wichtig, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Zugelassen haben wir eigentlich nichts, wir hätten aber durchaus etwas besser spielen können. Es hat aber schon so gepasst, das Resultat geht so auch in Ordnung. Wir schauen jetzt schon auf die nächste Woche und wollen da wieder drei Punkte holen."

Die Besten SV Urfahr: Stefan Kohler, Paul Baumgartner

2. Klasse Mitte: Oftering : SV Urfahr - 0:2 (0:1)

93 Benjamin Sakdikun 0:2

19 Stefan Kohler 0:1

