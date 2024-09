Spannendes Duell: SC Hörsching 1b besiegt ESV Wels mit 2:1

Details Montag, 09. September 2024 23:08

Der ESV Wels empfing am Sonntag in der 4. Runde der 2. Klasse Mitte die Mannschaft von SC Hörsching 1b. In einer hart umkämpften Partie gelang es den Gästen, die zweite Partie in Folge zu gewinnen, während die Welser weiterhin auf den ersten Sieg der Saison warten. Trotz eines engagierten Auftritts und vieler Chancen reichte es für den ESV Wels nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Frühe Führung für SC Hörsching 1b

Das Spiel startete temporeich und beide Teams zeigten sich von Beginn an offensiv ausgerichtet. Bereits in der 5. Minute hatte SC Hörsching 1b die erste große Möglichkeit, doch Menyhart verfehlte das Tor deutlich. Kurz darauf hätte Wels beinahe die Führung übernommen, doch auch hier blieb es beim Versuch.

In der 12. Minute zeigte sich SC Hörsching 1b wieder gefährlich, als eine gut herausgespielte Aktion in einem Eckball mündete. In der 17. Minute gelang es Pracalic, einen Lochpass zu verarbeiten und gekonnt zum 0:1 für die Gäste einzuschieben. Torhüter Kandzic hatte dabei keine Chance. Trotz mehrerer Versuche, den Ausgleich zu erzielen, blieben die Bemühungen des ESV Wels in der ersten Halbzeit ohne Erfolg. Ein Schuss von Begic in der 32. Minute flog weit über das Tor und auch Mujic konnte seinen Kopfball in der 24. Minute nicht verwerten.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel startete SC Hörsching 1b mit einem Elfmeter in die zweite Halbzeit. Michael Christian Ortner trat an und verwandelte sicher zum 0:2. Dies setzte die Gastgeber weiter unter Druck, doch die Welser gaben nicht auf und spielten weiter nach vorne.

In der 56. Minute ergab sich eine abseitsverdächtige Situation, doch Mujic vergab die Möglichkeit für den ESV Wels. Kurz darauf, in der 63. Minute, gelang Dino Begic der Anschlusstreffer zum 1:2, was für zusätzliche Spannung sorgte.

In den letzten Minuten des Spiels war der ESV Wels dem Ausgleich nahe. Ein gefährlicher Freistoß in der 88. Minute landete an der Stange und ein Fernschuss von Gagic prallte in der 90. Minute nur an die Latte. Trotz intensiver Bemühungen und einer Monsterparade von Peuraca kurz vor Schluss, gelang den Welsern kein weiteres Tor mehr. Hörsching verteidigte geschickt und schaffte es, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Mit dem Schlusspfiff nach 93 Minuten endete die Partie mit einem 1:2-Sieg für SC Hörsching 1b. Während die Gäste ihren zweiten Sieg in Folge feiern konnten, bleibt der ESV Wels weiterhin sieglos und muss sich in den kommenden Spielen steigern, um den ersten Dreier der Saison zu holen.

2. Klasse Mitte: ESV Wels : SC Hörsching 1b - 1:2 (0:1)

63 Dino Begic 1:2

50 Michael Christian Ortner 0:2

20 Armin Pracalic 0:1

Details

