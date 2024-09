Franckviertel Linz dreht das Spiel gegen SV Pasching 16

Details Montag, 16. September 2024 21:20

In einem hitzigen Match in der 2. Klasse Mitte setzte sich Franckviertel Linz gegen den SV Pasching 16 mit 2:1 durch. Die Partie nahm besonders in der ersten Halbzeit Fahrt auf, als innerhalb weniger Minuten gleich drei Tore fielen. Ein packendes Duell zwischen den beiden Mannschaften, bei dem am Ende die Gäste als Sieger vom Platz gingen.

Früher Führungstreffer für die Paschinger

Das Spiel begann mit einem schnellen Angriff der Heimmannschaft. Schon nach 13 Minuten konnte der SV Pasching 16 jubeln: Nikolaus Dabo schoss das erste Tor des Spiels und brachte die Paschinger mit 1:0 in Führung. Ein gelungener Start für das Heimteam, das den Gegner früh unter Druck setzte und sich dadurch belohnte.

Die Franckviertler ließen sich durch diesen Rückstand jedoch nicht entmutigen und suchten weiterhin ihre Chancen. Die Partie war von Beginn an intensiv und beide Teams zeigten sich kämpferisch. Der SV Pasching 16 versuchte, die Führung weiter auszubauen, während Franckviertel Linz darauf aus war, den Ausgleich zu erzielen. Die erste Halbzeit blieb spannend und es war klar, dass die Gäste nicht kampflos aufgeben würden.

Wendepunkt kurz vor der Halbzeit

Die Wende kam unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. In der 45. Minute schlug Franckviertel Linz gleich doppelt zu: Zunächst war es Sercan Serbest, der den Ausgleich für die Gäste erzielte. Nur wenige Augenblicke später folgte ein weiterer Treffer von Abdou Savage, der Franckviertel Linz mit 2:1 in Führung brachte. Ein Doppelschlag, der das Spiel komplett drehte und den Paschingern den Wind aus den Segeln nahm.

Mit diesem Stand ging es in die Pause und die Gastgeber mussten sich neu sortieren, um in der zweiten Halbzeit nochmals anzugreifen. Franckviertel Linz zeigte sich nach dem Seitenwechsel defensiv stabil und verteidigte die Führung mit allem, was sie hatten. Die Paschinger versuchten immer wieder, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Gäste hielt stand.

Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend und intensiv. Beide Teams kämpften bis zur letzten Minute um jeden Ball. In der 94. Minute war es dann soweit: Der Schlusspfiff ertönte und Franckviertel Linz konnte den knappen Sieg feiern. Die Gäste zeigten eine starke Moral und verdienten sich die drei Punkte durch eine beeindruckende Aufholjagd kurz vor der Halbzeit.

Für den SV Pasching 16 war es eine bittere Niederlage, besonders nach der frühen Führung. Dennoch zeigten sie eine kämpferische Leistung und ließen sich zu keiner Zeit hängen. Für Franckviertel Linz hingegen war es ein wichtiger Sieg, der ihnen in der Tabelle der 2. Klasse Mitte wertvolle Punkte einbrachte.

2. Klasse Mitte: Pasching 16 : Franckviertel - 1:2 (1:2)

49 Abdou Savage 1:2

46 Sercan Serbest 1:1

13 Nikolaus Dabo 1:0

