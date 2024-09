Union Babenberg Linz fertigt Hörsching 1b ab

Details Samstag, 21. September 2024 19:05

In der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte setzte sich die Union Babenberg Linz gegen den SC Hörsching 1b mit 4:0 durch. Die Hausherren zeigten von Anfang an eine beeindruckende Leistung und ließen den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Bereits zur Halbzeit führten die Babenberger mit 2:0, und in der zweiten Hälfte setzten sie ihre Dominanz fort.

Hausherren mit klarer Führung

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte Babenberg Linz ihre Ambitionen, das Spiel zu kontrollieren. Nach einem ersten Abschluss in der zweiten Minute, der knapp über das Tor ging, hatten die Hausherren bereits früh die erste große Chance. Osei konnte nach einem Fehler von Haider im Strafraum der Gäste den Ball flach ins Tor schießen und brachte die Babenberger in der 33. Minute mit 1:0 in Führung.

Die Gäste hatten ebenfalls einige Möglichkeiten, jedoch blieben diese ungenutzt. Einmal gab es eine strittige Situation im Babenberger Strafraum, als ein mögliches Handspiel nicht geahndet wurde. Dennoch gelang es den Gästen nicht, den Druck auf die Babenberger zu erhöhen.

In der 45. Minute konnte Babenberg auf 2:0 erhöhen. Ein kurioses Eigentor der Gäste, bei dem Keeper Scheuchl nach einem Rückpass Rilind Aliu anschoss und der Ball ins Netz ging, bescherte den Hausherren eine komfortable Führung zur Halbzeit.

Babenberger Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause blieb das Bild unverändert. Babenberg dominierte das Spielgeschehen und ließ Hörsching kaum Raum zur Entfaltung. In der 68. Minute fiel das 3:0 für die Hausherren durch Jürgen Hartl, erneut nach einer schönen Kombination im Angriff. Dieser Treffer machte den Sieg für die Babenberger praktisch perfekt.

Die Gäste versuchten, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Babenberger Abwehr stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Stattdessen konnten die Hausherren in der 80. Minute sogar noch das 4:0 nachlegen. Wakolbinger erzielte den Treffer und setzte damit den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gäste noch einmal, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Ein letzter aufregender Moment ereignete sich in der 90. Minute, als der Elfmeter von Hartl weit neben das Tor ging. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte schließlich den verdienten Sieg für Babenberg Linz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter bosna-mani (645 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter bosna-mani mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.