Kirchberg-Thening triumphiert souverän gegen Union Sipbachzell

In einem spannenden Match in der 2. Klasse Mitte setzte sich der ASKÖ SC Kirchberg-Thening klar mit 3:0 gegen die Union Sipbachzell durch. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an und konnten ihre Überlegenheit in drei gut herausgespielte Tore ummünzen. Die Sipbachzeller hatten dem wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Kirchberg-Thening legt vor

Das Spiel begann ohne große Highlights, beide Teams tasteten sich zunächst ab. Kirchberg-Thening erhöhte mit fortschreitender Spieldauer den Druck und hatte in der 32. Minute die bis dahin größte Chance. Luger setzte sich durch die Abwehr der Gäste durch, konnte jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen.

In der 38. Minute versuchte Innenverteidiger Jakober einen Angriff über die rechte Seite, doch sein Pass konnte nicht verwertet werden. Die Gäste aus Sipbachzell hielten tapfer dagegen, doch ihre Vorstöße endeten meist früh oder der Ball flog weit am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Kirchberg-Thening schließlich der Durchbruch. Manderscheid spielte sich durch und legte quer zu Leonhartsberger, der den Ball zum 1:0 ins Netz schob.

Hausherren machen den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel blieb Kirchberg-Thening am Drücker. In der 52. Minute tankte sich Wögerbauer durch die Abwehr der Sipbachzeller und bediente Manderscheid, dessen Schuss nur den Pfosten traf. Den Abpraller verwertete Wögerbauer selbst und erhöhte auf 2:0. Das Spiel wurde kurz darauf unterbrochen, da ein Spieler der Gäste nach einem Sturz liegen blieb, konnte jedoch bald fortgesetzt werden.

Die größte Chance für Sipbachzell ergab sich in der 61. Minute, doch ihr Abschluss ging über das Tor. In der 67. Minute machte Kirchberg-Thening endgültig alles klar: Nach einem langen Abschlag des Torhüters der Heimelf landete der Ball bei Luger, der zum 3:0 vollendete. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten änderte sich am Spielstand nichts mehr. Die letzten Minuten plätscherten vor sich hin und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0-Sieg für Kirchberg-Thening.

Mit diesem Erfolg bleibt Kirchberg-Thening weiterhin verlustpunktfrei und sichert sich den fünften Sieg im fünften Spiel. Union Sipbachzell hingegen muss weiter um Punkte kämpfen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Stimme zum Spiel

Stefan Rohrhuber (Trainer ASKÖ SC Kirchberg-Thening):

„Unterm Strich war das ein äußerst souveräner Sieg, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Es hat ein wenig gedauert, bis wir die Chancen nützen konnten, wir waren aber körperlich und spielerisch besser. Es hat eigentlich nie einen Zweifel darüber gegeben, wer als Sieger vom Platz geht."

Die Besten Kirchberg: Thomas Schaffelner, Julian Manderscheid

2. Klasse Mitte: Kirchberg-Th. : Sipbachzell - 3:0 (1:0)

67 Thomas Luger 3:0

52 Frederik Wögerbauer 2:0

40 Gregor Leonhartsberger 1:0

