ESV Wels triumphiert über SV Sparkasse Alkoven mit 3:0

Im Duell in der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte (OÖ) hat der ESV Wels den SV Sparkasse Alkoven mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg bezwungen. Trotz eines torlosen Unentschiedens zur Halbzeit konnten die Welser in der zweiten Hälfte ihre Dominanz ausspielen und drei wichtige Treffer erzielen. Die Partie bot den Zuschauern auf dem Platz des ESV Wels eine packende zweite Halbzeit, in der die Hausherren ihre Chancen eiskalt nutzten.

Torlos in die Pause

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. Der ESV Wels und der SV Alkoven schenkten sich nichts und suchten von Beginn an ihre Chancen. Doch trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Ball im Netz unterzubringen. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen nur wenige gefährliche Torchancen zu. Es war ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Teams ihre Defensivstärke unter Beweis stellten.

Der ESV Wels hatte einige vielversprechende Offensivaktionen, aber die Abwehr der Alkovener hielt stand. Auch die Gäste versuchten, ihre Chancen zu nutzen, scheiterten jedoch an der gut organisierten Verteidigung der Welser. So endete die erste Halbzeit mit einem 0:0-Unentschieden, was die Spannung für die zweite Hälfte des Spiels erhöhte.

Trefferfestival in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel kamen die Welser mit neuem Schwung aus der Kabine und setzten die Gäste von Anfang an unter Druck. In der 49. Minute fiel dann der lang ersehnte Führungstreffer für den ESV Wels. Nikola Gagic war der Torschütze und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dies war der Startschuss für eine dominante zweite Halbzeit der Welser.

Der SV Alkoven versuchte zwar, sich gegen den Rückstand zu stemmen, doch die Gastgeber waren nun in der Offensive kaum zu bremsen. In der 72. Minute erhöhte Luis Murtezaj auf 2:0 für den ESV Wels und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Die Welser zeigten sich nun äußerst effizient vor dem Tor und nutzten ihre Chancen konsequent.

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der letzten Minute der regulären Spielzeit. Haris Eminic traf in der 90. Minute zum 3:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter eine starke Vorstellung des ESV Wels. Mit diesem Treffer war der Sieg endgültig besiegelt, und die Welser konnten sich über drei verdiente Punkte freuen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten Spielzeit, und die Freude beim ESV Wels war groß. Die Mannschaft hatte sich diesen Sieg hart erarbeitet und konnte am Ende verdient als Sieger vom Platz gehen. Der SV Alkoven musste sich geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen die Chance haben, sich zu rehabilitieren.

2. Klasse Mitte: ESV Wels : SV Alkoven - 3:0 (0:0)

90 Haris Eminic 3:0

72 Luis Murtezaj 2:0

49 Nikola Gagic 1:0

