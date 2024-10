Union Puchenau besiegt SV Alkoven in hart umkämpftem Duell

Details Montag, 30. September 2024 21:17

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel der 7. Runde der 2. Klasse Mitte setzte sich Union Puchenau knapp mit 2:1 gegen den SV Alkoven durch. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen, strittigen Entscheidungen und mehreren Platzverweisen geprägt. Am Ende konnten sich die Puchenauer mit einem späten Treffer durch Hamza Alnasr Allah die drei Punkte sichern.

Frühe Führung für Union Puchenau

In den ersten Minuten des Spiels zeigte sich der SV Alkoven sehr engagiert und bissig, doch ein unglücklicher Ballverlust in der 27. Minute führte zum ersten Tor des Spiels. Jonas Straka nutzte den Fehler der Alkovener gnadenlos aus und brachte Union Puchenau mit 1:0 in Führung. Trotz dieser frühen Rücklage ließ sich die Heimmannschaft nicht entmutigen und versuchte, den Ausgleich zu erzielen.

Bis zur Halbzeitpause blieben die Bemühungen der Alkovener jedoch erfolglos. Die Gäste verteidigten geschickt und ließen nur wenige gefährliche Aktionen zu. Mit einem knappen 1:0 für Union Puchenau ging es in die Kabinen.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Mit dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit stieg die Spannung auf dem Platz. Der SV Alkoven kam mit frischem Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 69. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Lukas Atzelsberger erzielte das 1:1 und versetzte die heimischen Fans in Euphorie. Es schien, als könnte Alkoven das Spiel nun drehen.

Doch nur wenige Minuten später kam es zu einer turbulenten Phase, die das Spiel entscheidend beeinflussen sollte. In der 77. Minute musste Jan Wiesinger vom SV Alkoven nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen. Nur drei Minuten später folgte ihm sein Teamkollege Yll Gashi, der eine Rote Karte sah. Somit musste Alkoven die Schlussphase mit zwei Mann weniger bestreiten.

Union Puchenau nutzte die numerische Überlegenheit aus und erzielte in der 78. Minute das entscheidende Tor. Hamza Alnasr Allah traf zum 2:1 für die Gäste, auch wenn die Fans auf der Tribüne das Tor als umstritten empfanden. Das Spiel war nun endgültig auf den Kopf gestellt, und die Alkovener standen vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe.

Hitzige Schlussminuten und das Ende eines intensiven Spiels

Die Schlussminuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und hitzigen Diskussionen. In der 88. Minute sah auch Daniel Graiger von Union Puchenau die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Dies änderte jedoch nichts mehr am Ausgang des Spiels.

Die letzten Minuten verstrichen, und trotz aller Bemühungen des SV Alkoven gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit ab. Union Puchenau sicherte sich mit dem 2:1-Sieg drei wichtige Punkte und konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

2. Klasse Mitte: SV Alkoven : Puchenau - 1:2 (0:1)

78 Hamza Alnasr Allah 1:2

69 Lukas Atzelsberger 1:1

27 Jonas Straka 0:1

