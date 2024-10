SV Pasching 16 triumphiert mit einem beeindruckenden 5:0 gegen den SV Oftering

Details Montag, 30. September 2024 22:45

In einem einseitigen Spiel dominierte der SV Pasching 16 den SV Oftering und sicherte sich einen klaren 5:0-Sieg. Die Paschinger zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen den Ofteringern keine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 1:0, bevor sie in der zweiten Hälfte richtig aufdrehten und vier weitere Tore erzielten.

Pasching übernimmt früh die Kontrolle

Bereits in der fünften Minute häuften sich die Torchancen im Minutentakt für die Paschinger, was die Überlegenheit der Heimmannschaft unterstrich.

Nach einigen vergebenen Chancen war es schließlich in der 12. Minute soweit: Simon Lehner erzielte das verdiente 1:0. Lehner nutzte einen cleveren Stanglpass von Bäck und vollendete gekonnt mit dem Oberschenkel ins Netz. Die Paschinger blieben weiterhin am Drücker und erspielten sich zahlreiche Chancen, unter anderem durch Bäck und Staudacher, die jedoch nicht in Tore umgemünzt werden konnten.

In der 14. Minute scheiterte Andreas Bäck alleinstehend am Torhüter der Ofteringer. Die Überlegenheit der Paschinger war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich sichtbar, und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das nächste Tor fallen würde. Auch in der 26. Minute vergab Staudacher eine weitere Chance, und in der 31. Minute verpassten Dabo und Lehner eine hundertprozentige Möglichkeit zur Erhöhung des Spielstandes. Kurz vor der Pause, in der 43. und 44. Minute, hatten Chiorean und Lehner weitere Gelegenheiten, die jedoch knapp neben das Tor gingen.

Pasching dreht in der zweiten Hälfte richtig auf

In der zweiten Halbzeit zeigte der SV Pasching 16 dann seine wahre Offensivstärke. In der 55. Minute war es Benjamin Altmüller, der mit einem präzisen Kopfball das 2:0 erzielte. Altmüller nutzte seine Größe und seine Kopfballstärke optimal aus, um die Führung der Paschinger auszubauen.

Nur sechs Minuten später, in der 61. Minute, belohnte sich Nikolaus Dabo endlich für seine unermüdlichen Bemühungen und erzielte das 3:0. Der SV Oftering hatte zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas entgegenzusetzen und musste die Dominanz der Paschinger anerkennen. In der 63. Minute folgte das nächste Tor: Erneut war es Benjamin Altmüller, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 erhöhte. Altmüller zeigte sich an diesem Tag in herausragender Form und war eine ständige Bedrohung für die Abwehr der Ofteringer.

Den Schlusspunkt setzte der Kapitän des SV Pasching 16, Andreas Bäck, in der 66. Minute. Mit einem kraftvollen Kopfball nach einer Flanke erzielte Bäck das 5:0 und besiegelte den hochverdienten Sieg der Paschinger. In den verbleibenden Minuten des Spiels verwalteten die Gastgeber ihre Führung souverän und ließen keine weiteren Chancen der Ofteringer zu. Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein beeindruckender 5:0-Erfolg für den SV Pasching 16 zu Buche.

2. Klasse Mitte: Pasching 16 : Oftering - 5:0 (1:0)

66 Andreas Bäck 5:0

63 Benjamin Altmüller 4:0

61 Nikolaus Dabo 3:0

55 Benjamin Altmüller 2:0

12 Simon Lehner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.