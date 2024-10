Überzeugender Heimsieg für den ESV Wels gegen SV Pasching 16

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:45

In einem spannenden Match der 2. Klasse Mitte hat der ESV Wels seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Trotz eines frühen Rückstands gelang den Welsern ein überzeugender 5:1-Erfolg gegen den SV Pasching 16. Der ESV Wels zeigte nach der Halbzeit eine beeindruckende Leistung und machte mit einem starken Auftritt in der zweiten Hälfte den Sieg perfekt.

Früher Rückstand und Ausgleich vor der Pause

Der SV Pasching 16 startete mit viel Energie in das Spiel und konnte bereits in der 11. Minute durch ein Traumtor von Andreas Bäck in Führung gehen. Diese frühe Führung setzte die Hausherren unter Druck, und der ESV Wels musste sich erst sammeln, um ins Spiel zu finden.

Der Ausgleich fiel dann in der 38. Minute, als Endrit Aliti, einer der auffälligsten Spieler des Tages, für den ESV Wels traf. Aliti verwertete eine Vorlage eiskalt und sorgte so für den wichtigen Treffer zum 1:1, der den Welsern neuen Schwung verlieh. Mit diesem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Halbzeitpause, in der die Gastgeber sich offenbar neu orientieren konnten.

ESV Wels dominiert die zweite Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der ESV Wels eine deutliche Leistungssteigerung und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 51. Minute war es Marko Klaric, der die Hausherren erstmals in Führung brachte. Mit einem gekonnten Abschluss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und stellte auf 2:1. Dieser Treffer war der Auftakt zu einer dominanten Vorstellung der Welser in der zweiten Spielhälfte.

In der 78. Minute erhöhte Adel Mujic auf 3:1 für den ESV Wels. Nur zwei Minuten später legte Mujic erneut nach und traf zum 4:1. Mit diesen beiden Treffern bewies Mujic einmal mehr seine Klasse und trug wesentlich zur komfortablen Führung seiner Mannschaft bei. Die Paschinger fanden in dieser Phase des Spiels keine Antwort auf den Offensivdruck der Gastgeber und mussten sich zunehmend auf die Defensivarbeit konzentrieren.

In der 85. Minute setzte Endrit Aliti den Schlusspunkt in einem beeindruckenden Spiel. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 5:1 machte er den Sack endgültig zu und sorgte dafür, dass die drei Punkte sicher in Wels blieben. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der souveräne Heimsieg des ESV Wels fest, der die Mannschaft weiter in der Tabelle der 2. Klasse Mitte nach vorne bringt.

Der ESV Wels überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer starken zweiten Halbzeit, während der SV Pasching 16 trotz eines guten Starts am Ende chancenlos war. Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel, das Lust auf mehr macht. Für den ESV Wels bedeutet dieser Sieg nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch einen großen Motivationsschub für die kommenden Spiele.

2. Klasse Mitte: ESV Wels : Pasching 16 - 5:1 (1:1)

85 Endrit Aliti 5:1

80 Adel Mujic 4:1

78 Adel Mujic 3:1

51 Marko Klaric 2:1

38 Endrit Aliti 1:1

11 Andreas Bäck 0:1

