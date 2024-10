Kirchberg-Thening triumphiert über Fußballschule Linz in torreicher Begegnung

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:46

In der spannenden Partie der 8. Runde der 2. Klasse Mitte setzte sich ASKÖ SC Kirchberg-Thening mit einem klaren 6:2-Auswärtssieg gegen die ASKÖ Fußballschule Linz durch. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Toren und dynamischen Spielzügen, bei denen insbesondere die Offensivkräfte von Kirchberg-Th. glänzen konnten. Trotz einer ambitionierten Leistung der Gastgeber konnte Kirchberg-Th. am Ende die Oberhand behalten und sich den Sieg sichern.

Früher Schlagabtausch und Führungswechsel

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als Fußballschule Linz früh in der 8. Minute durch Marco Haderer in Führung ging. Das Tor fiel aus einem Durcheinander im Strafraum, das die Linzer geschickt ausnutzen konnten. Die Antwort von Kirchberg-Th. ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 6. Minute glich Demir Hadzic für die Gäste aus, indem er einen Fehlpass der Heimabwehr eiskalt nutzte und zum 1:1 traf.

Die Partie blieb spannend und offen, und in der 21. Minute brachte Ömer Celepci die Fußballschule Linz erneut in Führung. Der Treffer zum 2:1 resultierte aus einer fehlerhaften Abwehrarbeit der Gäste, die Celepci gekonnt nutzte. Doch Kirchberg-Th. zeigte sich unbeeindruckt und antwortete in der 31. Minute mit einem herrlichen Freistoßtor von Marco Haderer, das die Begegnung erneut ausglich.

Kirchberg-Th. übernimmt die Kontrolle

In der 37. Minute war es Julian Manderscheid, der die Gäste erstmals in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss ins linke Eck ließ er dem Torhüter der Fußballschule Linz keine Chance, und Kirchberg-Th. ging mit 3:2 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause setzte Kirchberg-Th. seinen Offensivdrang fort und erhöhte in der 72. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Thomas Schaffelner auf 4:2. Der Ball flog über die Mauer und über den Torhüter hinweg ins Netz – ein weiterer Beweis für die technische Finesse der Gäste.

In den letzten Minuten der Partie zeigte Kirchberg-Th. erneut seine Stärke im Abschluss. In der 85. Minute traf Marco Haderer zum zweiten Mal in diesem Spiel und baute die Führung auf 5:2 aus. Nur zwei Minuten später krönte Julian Manderscheid seine starke Leistung mit einem weiteren Kopfballtor, das den Endstand von 6:2 besiegelte.

Die Fußballschule Linz hatte den Gästen über weite Strecken der Partie Paroli geboten, musste sich jedoch letztlich der Überlegenheit von Kirchberg-Th. geschlagen geben. Mit diesem deutlichen Sieg festigte Kirchberg-Th. seine Position in der Tabelle und bewies eindrucksvoll seine Offensivstärke.

2. Klasse Mitte: Fußballschule Linz : Kirchberg-Th. - 2:6 (2:3)

87 Julian Manderscheid 2:6

85 Marco Haderer 2:5

72 Thomas Schaffelner 2:4

37 Julian Manderscheid 2:3

31 Marco Haderer 2:2

21 Ömer Celepci 2:1

12 Marco Haderer 1:1

6 Demir Hadzic 1:0

