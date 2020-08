"Amtierender Herbstmeister" fährt in Urfahr drei Punkte ein [Video]

Details Montag, 17. August 2020 12:55

In der 2. Klasse Mitte empfing der SV Urfahr 1912 die ASKÖ Leonding zu einem vermeintlich ungleichen Duell. Während die Hausherren in der abgebrochenen Saison nur am zehnten Platz landeten, eroberten die Leondinger den Herbstmeistertitel. Nach einem 4:0-Erfolg im vergangenen Herbst ließ der Favorit auch am Sonntagnachmittag nichts anbrennen und fuhr mit einem 3:1-Sieg die ersten Punkte ein.

Brenner bringt Favoriten in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kalok bekamen die Zuschauer eine ereignisarme Anfangsphase zu sehen. Nach einer Viertelstunde setzte der "amtierende Herbstmeister" den ersten Nadelstich, SVU-Schlussmann Nino Weiss machte eine Chance der Gäste jedoch zunichte. In der Folge ergab sich hüben wie drüben die eine oder andere Möglichkeit, ehe der Ball nach 35 Minuten im Netz zappelte. Nach einer feinen Einzelleistung auf der rechten Seite, kam der Ball in den Rückraum, Alexander Brenner zog an der Strafraumgrenze ab und stellte auf 0:1. Da die ASKÖ kurz vor der Pause nach einem Freistoß eine große Chance nicht nutzen konnte, mussten sich die Leondinger mit einer knappen Halbzeit-Führung begnügen.

Rückkehrer gleicht aus - Leondinger Joker sticht

Nach Wiederbeginn stemmten sich die Urfahraner gegen die drohende Niederlage und waren um den Ausgleich bemüht. In Minute 62 wurden die Bemühungen der Ecker-Elf belohnt, als Axel Kellner, der nach einem Gastspiel in Ansfelden im Sommer wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, einen Konter erfolgreich abschloss. Keine zehn Minuten später gab der Ligaprimus der letzten Saison darauf die passende Antwort. Nach einer Ecke von rechts wurde der Ball mit der Ferse verlängert, Leon Denkmayr musste das Leder nur noch über die Linie drücken. Fünf Minuten vor dem Ende machte der Favorit den Deckel drauf. Nach einem weiten Abschlag von Gästegoalie Clemens Moser wurde Simon Leitner ideal in Szene gesetzt, das nach einer Stunde eingewechselte Leondinger Eigengewächs versenkte die Kugel im langen Eck und fixierte den 3:1-Erfolg der ASKÖ. Beide Mannschaften müssen am kommenden Sonntag wieder ran. Die ASKÖ Leonding empfängt den Liga-Neuling aus Walding, die Urfahraner treffen im Auswärtsspiel gegen den FC Stahl Linz auf den nächsten Titelaspiranten.





