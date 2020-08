Zwei-Tore-Mann Rechberger reicht Pasching 16 gegen Edelweiß Juniors nicht

Details Montag, 24. August 2020 11:15

Die Union Edelweiß Linz Juniors und der SV Pasching 16 lieferten sich ein spannendes Spiel, das 4:3 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die Edelweiß Juniors gingen durch einen Distanzschuss von Abdou Savage in der 13. Minute in Führung. Für das 1:1 von Pasching 16 zeichnete Manuel Rechberger verantwortlich (30.). Der Paschinger hat mit dem Elfmeter keine Probleme und macht den Ausgleich. Martin Miglbauer brachte dem Gast nach 31 Minuten die 2:1-Führung und drehte die Partie somit. Aldin Pezic nutzte die Chance für die Edelweiß Jrs. und beförderte in der 38. Minute das Leder mit einem Freistoß zum 2:2 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Adrien Gigl stellte die Weichen für die Union Edelweiß Linz Juniors auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 3:2 per Kopf zur Stelle war. Wer glaubte, der SV Pasching 16 sei geschockt, irrte. Rechberger machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich ebenfalls mit dem Kopf perfekt (55.). In der 73. Minute musste Tarik Curic das Spielfeld nach einem Foul verlassen. Mit dem 4:3 sicherte Gigl den Edelweiß Juniors nicht nur den Sieg in Unterzahl, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (77.). Mit Ablauf der Spielzeit schlugen die Edelweiß Jrs. Pasching 16 4:3.

Bei den Union Edelweiß Linz Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo das Heimteam nun auf dem neunten Platz steht. Ein Sieg und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Edelweiß Juniors bei.

Trotz der Schlappe behält der SV Pasching 16 den zehnten Tabellenplatz bei. Zwei Spiele und noch kein Sieg: Pasching 16 wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse Mitte: Union Edelweiß Linz Juniors – SV Pasching 16, 4:3 (2:2)

13 1:0 Abdou Savage

30 1:1 Manuel Rechberger

31 1:2 Martin Miglbauer

38 2:2 Aldin Pezic

50 3:2 Adrien Gigl

55 3:3 Manuel Rechberger

77 4:3 Adrien Gigl

