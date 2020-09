Auch Oftering kann Stahl Linz nicht aufhalten

Details Montag, 07. September 2020 09:25

Der SV Oftering hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man knapp mit 3:2 gegen Stahl Linz. Wenig überraschend ging der Favorit also mit drei Punkten vom Platz.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FC Stahl Linz und den SV Oftering ohne Torerfolg in die Kabinen. Beide agierten noch zu zögerlich um die Führung ihr Eigen nennen zu können. Für Tore braucht man bekanntermaßen Torschüsse, diese waren in Halbzeit eine Rarität. Kam es doch zu einer Möglichkeit, wussten die Hintermänner diese zu entschärfen.

Mehr Aktion in Hälfte zwei

Die fehlenden Torszenen wurden dafür im zweiten Durchgang nachgeholt. In der 55. Minute ging Stahl Linz in Führung. Den ersten Treffer der Partie erzielte Movsar Schadalov. Das Heimteam führte schließlich das 2:0 in Person von Gökhan Mahsenoglu herbei (76.). Für das erste Tor von Oftering war Pascal Seiler verantwortlich, der in der 80. Minute das 2:1 besorgte. Der Gastgeber war nicht gewillt die Partie anzuzünden und so sorgte Wahid Ahmadi prompt für den dritten Treffer der Linzer. In der Nachspielzeit (95.) gelang Timo Dutzler per Elfmeter der Anschlusstreffer für den SV Oftering, welcher natürlich viel zu spät kam. Zum Schluss feierte Stahl Linz einen dreifachen Punktgewinn gegen Oftering.

Nach dem Dreier gegen den SV Oftering führt der FC Stahl Linz direkt hinter Alkoven das Feld der 2. Klasse Mitte an. Stahl Linz bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der FC Stahl Linz vier Siege auf dem Konto.

Wann bekommt Oftering die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Stahl Linz gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 14 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Oftering in dieser Saison.

2. Klasse Mitte: FC Stahl Linz – SV Oftering, 3:2 (0:0)

55 1:0 Movsar Schadalov

76 2:0 Goekhan Mahsenoglu

80 2:1 Pascal Seiler

85 3:1 Wahid Ahmadi

95 3:2 Timo Dutzler

