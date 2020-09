FC Dardania mit starker Leistung gegen Union Walding

Details Dienstag, 15. September 2020 00:25

Der FC Dardania Linz führte die Sportunion Walding nach allen Regeln der Kunst mit 0:5 vor. Nach einem Blick auf die Tabelle erwartete man eher ein ausgeglichenes Spiel.

Die Dardania bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen und kam früh zu ersten Chancen. So besorgte Fatijan Muruti in der siebten Minute die Führung für die Gäste. Die Linzer erspielten sich weitere Hochkaräter, der zweite Treffer ließ aber weiter auf sich warten. Nach gut zwanzig Minuten wachten auch die Heimischen auf und kamen zu Tormöglichkeiten. Muruti gelang in dieser Phase aber der zweite Treffer. Mit dem 3:0 von Denis Qengaj für den FC Dardania Linz war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Zur Halbzeit blickten die Gäste auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man über weite Strecken beherrschte.

Spiel entschieden

Benjamin Sylemani vollendete zum vierten Tagestreffer in der 59. Spielminute. Eigentlich war Walding schon geschlagen, als Shpetim Avdyli das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (66.). Walding zeigte in Hälfte zwei wenig Gegenwehr. Die Gäste hätten sogar noch die Möglichkeit auf den sechsten Treffer, welcher jedoch nicht mehr fallen sollte. Schlussendlich setzte sich der FC Dardania mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit sechs Zählern aus fünf Spielen steht der Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte die Union Walding bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Durch den Sieg gegen Walding festigte der FC Dardania Linz den fünften Tabellenplatz. Der FC Dardania präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 15 geschossene Treffer gehen auf das Konto des FC Dardania Linz. Nur einmal gab sich der FC Dardania bisher geschlagen.

2. Klasse Mitte: Sportunion Walding – FC Dardania Linz, 0:5 (0:3)

7 0:1 Fatijan Murturi

31 0:2 Fatijan Murturi

39 0:3 Denis Qengaj

59 0:4 Benjamin Sylemani

66 0:5 Shpetim Avdyli

