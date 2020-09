Oftering sieg klar über Pasching 16

Details Montag, 28. September 2020 13:25

Der SV Oftering führte den SV Pasching 16 nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Auf dem Papier hatten die Hausherren die Nase leicht vorne, das Ergebnis verdeutlichte das noch einmal klar.

Früh zeigte sich die Dominanz der Heimischen, die Pasching ihr Spiel aufzwingen konnten. Christoph Keil brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Michael Mayrhauser versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Oftering (22.) Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Martin Hofer den Vorsprung der Heimmannschaft auf 3:0 (41.). Die Überlegenheit von Oftering spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Oftering ist noch nicht fertig

Mit dem 4:0 für Oftering durch Maximilian Lamb war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Eigentlich war Pasching 16 schon geschlagen, als Keil das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (65.). Am Ende fuhr Oftering einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SV Oftering bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SV Pasching 16 in Grund und Boden spielte.

Oftering hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Durch den Sieges stieg der SV Oftering in der Tabelle auf Platz neun. Oftering bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SV Pasching 16 liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Pasching 16 etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte der SV Pasching 16.

2. Klasse Mitte: SV Oftering – SV Pasching 16, 5:0 (3:0)

9 Christoph Keil 1:0

22 Michael Mayrhauser 2:0

41 Martin Hofer 3:0

59 Maximilian Lamb 4:0

65 Christoph Keil 5:0