Stahl Linz auf Aufstiegskurs gegen Kirchberg-Thening

Details Montag, 28. September 2020 13:30

Stahl Linz setzte sich standesgemäß gegen Kirchberg-Th. mit 6:3 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den FC Stahl Linz kassierte die ASKÖ SC Kirchberg-Thening eine deutliche Niederlage.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Der Gast ließ nach nur fünf Minuten die Alarmglocken der Hausherren läuten, als man den Ball gegen den Pfosten schoss. Movsar Schadalov versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz von Kirchberg. Ibrahim Asani beförderte das Leder sensationell mit einem Fallrückzieher zum 2:0 von Stahl Linz über die Linie (31.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Viele Tore

Caglar Akdogan baute den Vorsprung des FC Stahl Linz in der 55. Minute aus. Florian Wilging schoss für die ASKÖ SC Kirchberg-Thening in der 56. Minute das erste Tor. Doppelpack für Stahl Linz: Nach seinem zweiten Tor (57.) markierte Asani wenig später seinen dritten Treffer (62.). Der FC Stahl Linz musste den Treffer von Gregor Leonhartsberger zum 2:5 hinnehmen (62.). Der sechste Streich von Stahl Linz war Ufuk Yilmaz vorbehalten (80.). Kurz vor Ultimo war noch Marco Haderer zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Kirchberg-Th. verantwortlich (90.). Insgesamt reklamierte der FC Stahl Linz gegen den Gast einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Stahl Linz beißt sich in der Aufstiegszone fest. Der FC Stahl Linz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. Stahl Linz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Kirchberg-Thening steht in der Tabelleweiter auf dem 13. Platz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 28 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der ASKÖ SC Kirchberg-Thening in dieser Saison.

2. Klasse Mitte: FC Stahl Linz – ASKÖ SC Kirchberg-Thening, 6:3 (2:0)

21 Movsar Schadalov 1:0

31 Ibrahim Asani 2:0

55 Caglar Akdogan 3:0

56 Florian Wilging 3:1

57 Ibrahim Asani 4:1

62 Ibrahim Asani 5:1

62 Gregor Leonhartsberger 5:2

80 Ufuk Yilmaz 6:2

90 Marco Haderer 6:3