SV Lichtenberg knöpft St. Martin/Traun die Pole Position ab

Details Montag, 05. Oktober 2020 14:05

Die gute Serie des ATSV Födinger St. Martin/Traun seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Heimmannschaft verlor gegen den SV Lichtenberg mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Gleich nach Anpfiff gingen die Gäste schon in Führung, der Unparteiische will aber ein Handspiel gesehen haben und unterbricht den Jubel der Lichtenberger. Auch ansonsten sind die Gäste deutlich aktiver in der ersten Hälfte und kreieren gute Möglichkeiten. In der 23. Minute ging dann aber St. Martin/Traun in Führung. Haci Özkanli bestrafte einen Abwehrfehler mit dem 1:0. Michael Schatzl versenkte den Ball in der 39. Minute im Netz von St. Martin und sorgte somit für den Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Anton Karlhuber das 1:2 nach (41.). Zur Pause wusste Lichtenberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Lichtenberg setzt sich durch

Kader Bamba war mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 2:2 des ATSV Födinger St. Martin/Traun (58.). Für das 2:3 zugunsten des SV Lichtenberg sorgte dann kurz vor Schluss Christoph Mayer, der den Tabellenführer und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). Kurz vor Schluss traf Thomas Mayr für den Gast per Elfmeter (93.). Zum Schluss feierte Lichtenberg einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Martin/Traun.

St. Martin musste nach dieser Niederlage die Tabellenführung an Lichtenberg abgeben und findet sich nun auf Platz drei wieder. Entschieden ist damit aber nichts, die Spitze der 2. Klasse Mitte bleibt hart umkämpft.

2. Klasse Mitte: ATSV Födinger St. Martin/Traun – SV Lichtenberg, 2:4 (1:2)

23 Haci Bilal Oezkanli 1:0

39 Michael Schatzl 1:1

41 Anton Karlhuber 1:2

58 Kader Bamba 2:2

87 Christoph Mayer 2:3

93 Thomas Mayr 2:4