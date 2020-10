Dardania Linz feiert Sieg bei Kirchberg-Thening

Details Montag, 12. Oktober 2020 09:50

Gegen den FC Dardania Linz holte sich die ASKÖ SC Kirchberg-Thening eine 1:3-Schlappe ab. Der FC Dardania konnte überzeugen und einen sicheren Sieg einfahren.

Kirchberg-Thening geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Denis Qengaj das schnelle 0:1 für den FC Dardania Linz erzielte. Gregor Leonhartsberger versenkte den Ball in der 31. Minute im Netz des FC Dardania. Die Gäste gelangten durch ein Selbsttor der von Hermann Grösswang zur 1:2-Führung (40.). Ein Tor auf Seiten des FC Dardania Linz machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Deckel drauf

In der 69. Minute erhöhte Benjamin Sylemani noch auf 1:3 für den FC Dardania und machte damit den Deckel drauf. Schlussendlich reklamierte der FC Dardania Linz einen Sieg in der Fremde für sich und wies Kirchberg-Thening in die Schranken.

Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel.

Nach dem klaren Erfolg über die ASKÖ SC Kirchberg-Thening festigt der FC Dardania den sechsten Tabellenplatz. Die Offensive des FC Dardania Linz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 28-mal schlugen die Angreifer des FC Dardania in dieser Spielzeit zu. Der FC Dardania Linz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – FC Dardania Linz, 1:3 (1:2)

7 Denis Qengaj 0:1

31 Gregor Leonhartsberger 1:1

40 Eigentor durch Daniel Hermann Groesswang 1:2

69 Benjamin Sylemani 1:3