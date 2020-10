Lichtenberg verliert gegen Walding die Poleposition

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 19:30

Am Samstag kam Lichtenberg bei der Union Walding nicht über ein 2:2 hinaus. Walding erwies sich gegen den SV Lichtenberg als harte Nuss und kostete dem Ligaprimus am Ende sogar diesen Status.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Tausch sein Team in der vierten Minute: Lukas Grünbacher bediente seinen Kollegen, der sich mit einem wunderschönen Heber und dem 1:0 bedankte. Über die gesamte erste Halbzeit blieb die Partie offen und beide Mannschaften kamen zu vielversprechenden Chancen, nutzen konnte man aber keine dieser Möglichkeiten. Die Sportunion Walding führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Hin und Her

Für das erste Tor von Lichtenberg war Thomas Mayr verantwortlich, der in der 65. Minute das 1:1 besorgte. Etwas kurios: Mayr tritt einen Freistoß an die Querlatte, von wo aus das Spielgerät an den Rücken des Heimkeepers und schließlich ins Tor springt. Dass die Union Walding in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Paul Wild, der in der 77. Minute einen Handelfmeter souverän verwandelte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Philipp Weberndorfer bereits wenig später besorgte (79.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Walding und der SV Lichtenberg schließlich mit einem Remis.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt die Sportunion Walding den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Lichtenberg 28 Zähler zu Buche. Durch das erste Remis verliert man allerdings die Tabellenführung an Stahl Linz, jedoch trennt die beiden Mannschaften nur ein Punkt.

2. Klasse Mitte: Sportunion Walding – SV Lichtenberg, 2:2 (1:0)

4 Lukas Tausch 1:0

65 Thomas Mayr 1:1

77 Paul Wild 2:1

79 Philipp Weberndorfer 2:2