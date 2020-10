Dampha rettet Urfahr einen Punkt gegen Alkoven [Video]

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 19:35

Im Spiel des SV Urfahr 1912 gegen den SV Sparkasse Alkoven gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Axel Kellner sorgte mit seinem Treffer wahrscheinlich für einen Rekord in der 2. Klasse Mitte - nach nicht einmal einer Minute ließ er das Netz von Alkoven zappeln. Nach gut zwanzig Minuten legte Kellner mit einem leicht abgefälschten Schuss dann noch einen Treffer nach. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Doch noch ausgeglichen

Das 1:2 des SV Alkoven stellte Loris Hemmelmayr sicher (52.). In der 73. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Naim Durguti. Der Treffer zum 2:3 sicherte dem SV Sparkasse Alkoven nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Naim Durguti in diesem Spiel (75.). Mit seinem Treffer aus der 90. Minute bewahrte Omar Dampha seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand es zwischen dem SV Urfahr 1912 und dem SV Alkoven pari.

Der SV Urfahr führt verliert nach dem Remis einen Platz und findet sich nun auf dem neunten Rang wieder. Fünf Siege und zwei Remis verhalfen dem SVU zu 17 Punkten.

Alkoven führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an und steht damit zwei Plätze vor der Konkurrenz aus Urfahr. Einen Sieg mehr als der SVU konnten die Gäste schon einfahren.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – SV Sparkasse Alkoven, 3:3 (2:0)

1 Axel Kellner 1:0

20 Axel Kellner 2:0

52 Loris Hemmelmayr 2:1

73 Naim Durguti 2:2

75 Naim Durguti 2:3

90 Omar Dampha 3:3