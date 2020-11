Lichtenberg verliert zu Hause gegen Oftering

Details Sonntag, 01. November 2020 14:55

Mit dem SV Lichtenberg und dem SV Oftering trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Lichtenberg schien Oftering an diesem Tag aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

Maximilian Lamb stellte die Weichen für den SV Oftering auf Sieg, als er in Minute acht mit dem 0:1 zur Stelle war. Bereits in der 14. Minute erhöhte Christoph Keil den Vorsprung der Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Sicherer Sieg

Mit dem 0:3 sicherte Keil Oftering nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (50.). Anschließend ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und spielten ihre deutliche Führung über die Zeit. Letztlich fuhr der SV Oftering einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach 12 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SV Lichtenberg 29 Zähler zu Buche. Der Gastgeber befindet sich damit auf dem zweiten Platz und hat noch alle Möglichkeiten im Rennen um den Titel.

Bei Oftering präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Mit dem souveränen Sieg gegen Lichtenberg stieg der SV Oftering auf die fünfte Tabellenposition.

2. Klasse Mitte: SV Lichtenberg – SV Oftering, 0:3 (0:2)

8 Maximilian Lamb 0:1

14 Christoph Keil 0:2

50 Christoph Keil 0:3