Kirchberg-Thening kassiert deutliche Niederlage - 0:3 daheim gegen Stahl Linz

Mit 0:3 verlor die ASKÖ SC Kirchberg-Thening am vergangenen Sonntag deutlich gegen FC Stahl Linz. 60 Zuseher waren auf dem Sportplatz Kirchberg-Thening mit dabei.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Alexandru-Gheorghe Ionut brachte dem FC Stahl Linz nach 23 Minuten per Foulelfmeter die 1:0-Führung. Der Gast baute den Vorsprung mithilfe des Gegners weiter aus. Fabian Jakober von Kirchberg-Thening beförderte den Ball in der 26. Minute in das eigene Netz und erhöhte damit die Führung von FC Stahl Linz auf 2:0. Die Hintermannschaft von Kirchberg-Thening ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.



Hin und her



In der zweiten Spielhälfte fand vor allem ein hin und her statt und es kam zu wenigen nennenswerten Chancen. Ehe der Abpfiff durch Referee Johann Malzer ertönte, war es Esmerald Nuhaj, der das 3:0 aus Sicht des FC Stahl Linz perfekt machte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Stahl Linz am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die ASKÖ SC Kirchberg-Thening.

In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des FC Stahl Linz.

Mit diesem Sieg zogen die Linzer an der ASKÖ SC Kirchberg-Thening vorbei auf Platz vier. Kirchberg-Thening fiel auf die neunte Tabellenposition.

2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – FC Stahl Linz, 0:3 (0:2)

23 Alexandru-Gheorghe Ionut 0:1

26 Eigentor durch Fabian Jakober 0:2

89 Esmerald Nuhaj 0:3

