Spätes Tor zum 1:0-Sieg gegen Edelweiss Linz Juniors - Leonding bleibt an Spitze

Ein spätes Tor machte den Unterschied in der Begegnung zwischen der ASKÖ Leonding und den Union Edelweiss Linz Juniors, die mit 1:0 endete. 100 Zuseher waren im Gaumbergstadion Leonding dabei.

Der Tabellenführer ASKÖ Leonding empfing am Samstag Nachmittag die Union Edelweiss Linz Juniors. Die erste berichtenswerte Torchance gelang den Gästen aus Linz, als in der 27. Spielminute ein guter Schuss auf das Tor der Gegner von dem Leondinger Torhüter Clemens Moser erfolgreich abgewehrt wurde. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen: 0:0 lautete das Zwischenresultat.



Leonding bleibt an der Spitze



Nach der ersten Spielhälfte folgten einige gute Chancen für die Gastgeber: in der 50. Minute zum Beispiel ein Stangenschuss und in der 57. Minute ein Freistoß, welche aber beide kein Tor für Leonding einbrachten. Bis zur 84. Minute mussten die Zuseher auf einen Treffer warten. Alexander Brenner war es, der schließlich für seine ASKÖ Leonding die Führung zum 1:0 markierte (84.). Am Schluss gewann die ASKÖ Leonding durchaus verdient gegen die Union Edelweiss Linz Juniors und behauptete damit den ersten Tabellenplatz.





Der ASKÖ Leonding ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen: Gegen die Linzer verbuchte man bereits den vierten Saisonsieg und hält nun bei einem sensationellen 30:3-Torverhältnis und 12 Punkten.





Die Union Edelweiss Linz Juniors belegen mit drei Punkten den 13. Tabellenplatz. In dieser Saison sammelten sie bisher einen Sieg und kassierten zwei Niederlagen, Torverhältnis 7:4.

2. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – Union Edelweiss Linz Juniors, 1:0 (0:0)

84 Alexander Johannes Brenner 1:0

