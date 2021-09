St. Martin an der Traun souverän mit 2:1 gegen Urfahr

Details Montag, 06. September 2021 08:40

Nichts zu holen gab es für den SV Urfahr 1912 beim ATSV Födinger St. Martin an der Traun am Sonntag. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1. 50 Zuseher waren auf dem Sportplatz St. Martin an der Traun dabei.

In der Spielbegegnung der 2. Klasse Mitte am Sonntag zwischen ATSV Födinger St. Martin an der Traun und SV Urfahr 1912 fiel der Führungstreffer für den Gastgeber schon früh: Der SV Urfahr musste den Treffer von Haci Özkanli zum 1:0 hinnehmen (4.). In der 28. Minute brachte Benjamin Suljanovic das Netz für St. Martin an der Traun zum zappeln. Bei unverändertem Spielstand verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.



Erfolgreicher Elfmeter



Nach der Spielpause bekamen die Gäste aus Urfahr einen Foulelfmeter zugesprochen: Marco Sageder netzte in der 51. Minute erfolgreich zum 1:2 aus Sicht der Urfahraner ein. In der 71. Spielminute fand eine von Schiedsrichter Göran Wewer ansgesichts der hohen Temperaturen angeordnete Trinkpause statt. Obwohl dem Gastgeber nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Urfahr zugleich auch nicht, die Partie zu drehen, also endete diese Begegnung mit 2:1.





Nach diesem Erfolg verbesserte sich der ATSV Födinger St. Martin an der Traun auf den siebten Platz der 2. Klasse Mitte. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher zwei Siege und kassierten zwei Niederlagen, das bedeutet sechs Punkte bei einem 12:11-Torverhältnis.





SV Urfahr 1912 hingegen rutschte auf den zehnten Tabellenplatz zurück und steht dort nun mit drei Punkten und einem 8:9-Torverhältnis.





2. Klasse Mitte: ATSV Födinger St. Martin/Traun – SV Urfahr 1912, 2:1 (2:0)

4 Haci Bilal Oezkanli 1:0

28 Benjamin Suljanovic 2:0

51 Marco Sageder 2:1

