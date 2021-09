Dritte Pleite von Pasching 16 in Serie - Bei 0:2-Niederlage gegen Walding/Rottenegg

Details Sonntag, 12. September 2021 12:30

Nichts zu holen gab es für den SV Pasching 16 bei der SPG Walding/Rottenegg: Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0-Sieg. SPG Walding/Rottenegg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. 100 Zuseher waren im Sportpark Walding dabei.

In der fünften Spielminute bei der Begegnung zwischen SPG Walding/Rottenegg und SV Pasching 16 in der 2. Klasse Mitte kam es fast schon zu einem Tor, jedoch pfiff Schiedsrichter Wolfgang Lehfellner bei dieser Torchance auf Abseits. Auch in den nächsten Minuten hatten die Gastgeber einige Chancen auf ihrem Konto, so zum Beispiel in der 24. Minute als eine tolle Flanke nicht verwertet werden konnte. Doch irgendwann führen viele Chancen dann doch zu einem Tor: Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Florian Sigmund mit dem 1:0 für die SPG Walding/Rottenegg schließlich zur Stelle (41.). Die Pausenführung von SPG Walding/Rottenegg fiel knapp aus.



Wild macht alles klar



Nur kurz nach Wiederanpfiff, in Spielminute 51, konnte eine Torchance aufseiten der SPG Walding/Rottenegg wieder nicht in ein Tor umgemünzt werden. Aber kurz vor Spielende machte Paul Wild in der 81. Minute das 2:0 der SPG Walding/Rottenegg perfekt. Letzten Endes ging SPG Walding/Rottenegg im Duell mit Pasching 16 als Sieger hervor und behielt die drei Punkte daheim.





Mit dem Zu-null-Sieg festigte die SPG Walding/Rottenegg die Position auf dem aktuellen zweiten Platz mit einem herzeigbaren 14:5-Torverhältnis. An der Abwehr von SPG Walding/Rottenegg ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste die SPG Walding/Rottenegg bislang hinnehmen. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Walding/Rottenegg.





Trotz der Niederlage belegt der SV Pasching 16 weiterhin den 12. Tabellenplatz. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: Fünf Treffer bei 17 Gegentoren konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die SPG Walding/Rottenegg hat die Krise des SV Pasching 16 verschärft. Pasching 16 musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen und hat erst drei Punkte auf dem Konto.

2. Klasse Mitte: SPG Walding/Rottenegg – SV Pasching 16, 2:0 (1:0)

41 Florian Sigmund 1:0

81 Paul Wild 2:0

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!