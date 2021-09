Babenberg Linz Süd deklassiert Franckviertel Linz mit 5:0

Details Samstag, 18. September 2021 14:04

Der SV Franckviertel Linz hat den Start in die neue Saison der 2. Klasse Mitte nach fünf Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage gegen die Union Babenberg Linz Süd verdaut werden. Raphael Laubichler konnte sich vor 80 Zusehern auf dem Energie AG-Sportplatz mit drei Toren krönen.

In Spielminute sechs startete der Torreigen: Raphael Laubichler markierte die Führung für die Union Babenberg Linz Süd (6.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Ortner den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0 (40.). Mit dieser 2:0-Führung für die Union Babenberg Linz Süd ging es für beide Mannschaften in die Umkleidekabinen.



Franckviertel mit wenig Gegenwehr



Die Union Babenberg Linz Süd baute die Führung nach der Spielpause aus, indem Laubichler zwei Treffer nachlegte (53./61.), insgesamt gelangen ihm somit in dieser Partie drei Treffer. Eigentlich war SV Franckviertel Linz schon geschlagen, als Alexander Wollanek das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (67.). Die Babenberger erspielten sich somit einen klaren 5:0-Heimerfolg über die Gäste, von denen während des Spiels wenig bis kaum spielerische Gegenwehr zu sehen war.





Für die Union Babenberg Linz Süd gibt es trotz Sieges einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Sieg über den SV Franckviertel Linz, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Babenberg Linz von Höherem träumen. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Babenberg bei. Die Union Babenberg Linz Süd ist seit drei Spielen unbezwungen und steht bei einem 13:12-Torverhältnis auf dem fünften Platz.





SV Franckviertel Linz hingegen bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Mitte mit sage und schreibe 44 (!) Gegentreffern nach fünf Spielen. Die Abwehrprobleme von Franckviertel bleiben akut, sodass der SV Franckviertel Linz weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive von Franckviertel Linz zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – SV Franckviertel Linz, 5:0 (2:0)

6 Raphael Laubichler 1:0

40 Michael Christian Ortner 2:0

53 Raphael Laubichler 3:0

61 Raphael Laubichler 4:0

67 Alexander Wollanek 5:0

