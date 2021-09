Erfolgsserie von St. Martin/Traun hält weiter an - 3:2-Sieg bei Oftering

Details Samstag, 18. September 2021 15:07

Der ATSV Födinger St. Martin/Traun feierte in der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte einen 3:2-Auswärtssieg bei SV Oftering. 100 Zuseher auf dem Sportplatz Oftering wurden Zeuge eines torreichen und intensiven Spiels.

Die Spielbegegnung zwischen SV Oftering und ATSV Födinger St. Martin/Traun in der 2. Klasse Mitte fand schon früh einen Torschützen: Für die 1:0-Führung war Benjamin Suljanovic bereits in der fünften Spielminute verantwortlich. Kurz darauf versenkte Haci Özkanli die Kugel für die ATSV Födinger St. Martin/Traun in der 17. Minute zum 2:0. Die Gäste überwanden den gegnerischen Schlussmann nur wenige Minuten darauf erneut erfolgreich und netzten zum 3:0 ein (23.), Emircan Gül traf dieses Mal. Doch darauf schlug das Pendel in die andere Richtung und die Gastgeber holten auf: Ali Camara verkürzte für SV Oftering später in der 33. Minute auf 1:3. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte die Heimmannschaft noch den Anschlusstreffer zum 2:3 (44.).



Fast Ausgleichstreffer



Die zweite Spielhälfte bot keine Tor mehr, aber die eine oder andere Chance auf beiden Seiten, was zu ausgeglichenen 45 Minuten führte. In der 91. Minute gelang SV Oftering durch einen tollen Freistoß schließlich fast der Ausgleich. Am Ende blieb es aber beim Pausenstand von 2:3 für die Gastgeber. Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert: Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.





Der SV Oftering muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Oftering hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den ATSV Födinger St. Martin/Traun – der SV Oftering bleibt weiter unten drin und steht aktuell mit einem 10:15-Torverhältnis auf dem elften Platz. In dieser Saison sammelte der SV Oftering bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Niederlage gegen St. Martin/Traun war bereits die dritte am Stück in der Liga.





Bei ATSV Födinger St. Martin/Traun präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne in das gegnerische Tor (20). Durch den Erfolg rückte der ATSV Födinger St. Martin/Traun auf die vierte Position der 2. Klasse Mitte vor. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ATSV Födinger St. Martin/Traun.

2. Klasse Mitte: SV Oftering – ATSV Födinger St. Martin/Traun, 2:3 (2:3)

5 Benjamin Suljanovic 0:1

17 Haci Bilal Oezkanli 0:2

23 Emircan Guel 0:3

33 Ali Camara 1:3

44 Timo Dutzler 2:3

