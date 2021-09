Wieshofer holt Punkt für Kirchberg-Thening in 94. Minute - bei 3:3 gegen Alkoven

Details Montag, 27. September 2021 10:30

Die Begegnung in der siebten Runde der 2. Klasse Mitte zwischen ASKÖ SC Kirchberg-Thening und SV Sparkasse Alkoven hatte bei einem 3:3-Endstand einiges zu bieten: sechs Tore, eine Gelb-Rote Karte und einen Ausgleichstreffer in der letzten Minute von Daniel Wieshofer für den Gastgeber. 200 Zuseher waren am Samstag auf dem Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening dabei.

Das Torfestival in der Partie zwischen ASKÖ SC Kirchberg-Thening und SV Sparkasse Alkoven am Samstag startete standesgemäß in der ersten Minute, nur kurz nach Spielanpfiff: Ein Doppelpack brachte den SV Sparkasse Alkoven in eine komfortable Position: Loris Hemmelmayr war innerhalb von 20 Minuten gleich zweimal zur Stelle (1./21.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, holte ASKÖ SC Kirchberg-Thening noch das 1:2 (44.) durch Daniel Grösswang per Freistoß. Referee Damir Hamzic pfiff bei einem 1:2-Spielstand zur Halbzeitpause ab.



Wieshofer rettet Punkt



Nach der Pause ging es durchaus rasant weiter: Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff sah Jan Wiesinger aufgrund eines Fouls die Gelb-Rote Karte. In der 60. Minute erzielte Nico Oboril das 2:2 für die ASKÖ SC Kirchberg-Thening. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein: In der Nachspielzeit schockte Steven Mahringer das Heimteam, als er das Führungstor per Elfmeter für den SV Sparkasse Alkoven erzielte (92.). Und kurz vor Spielende sicherte Daniel Wieshofer seiner Mannschaft das Last Minute-Remis (94.). Die anwesenden 200 Zuseher bekamen in diesem Spiel also einiges geboten und wurden bis zur letzten Minute gut unterhalten. Beide Teams teilten sich mit diesem 3:3-Ergebnis einen Punkt.







Für die aktuelle Tabellenlage bedeutet dieses 3:3-Ergebnis folgendes:





ASKÖ SC Kirchberg-Thening rutschte nach diesem Remis mit einem 18:15-Torverhältnis und neun Punkten auf den neunten Platz der 2. Klasse Mitte. Die aktuelle Bilanz lautet: zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.



Gegner SV Sparkasse Alkoven belegt zurzeit mit einem 21:8-Torverhältnis und 16 Punkten den zweiten Platz. Die Alkovener holten bis jetzt fünf Siege und ein Remis.





2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – SV Sparkasse Alkoven, 3:3 (1:2)

1 Loris Hemmelmayr 0:1

21 Loris Hemmelmayr 0:2

44 Daniel Hermann Groesswang 1:2

60 Nico Oboril 2:2

92 Steven Mahringer 2:3

94 Daniel Wieshofer 3:3

