Urfahr zum dritten Mal in Folge unbesiegt - 1:0-Sieg gegen Wels Juniors

Details Montag, 04. Oktober 2021 12:04

Am Sonntag fuhr SV Urfahr 1912 in der Begegnung mit FC Wels Juniors in der achten Runde der 2. Klasse Mitte einen 1:0-Sieg ein und kletterte damit in der Tabelle auf den sechsten Platz. 50 Zuseher waren auf dem Sportplatz Urfahr dabei.

Die ersten Spielminuten in der Begegnung zwischen SV Urfahr 1912 und FC Wels Juniors am Sonntag waren durch Chancen beider Teams charakterisiert: In der 3. Minute zum Beispiel hatten die Gäste aus Wels eine Flanke und einen daraus folgenden Lattenschuss auf ihrem Konto zu verbuchen. Drei Minuten später eine tolle Spielaktion auf der anderen Seite: Die Hausherren legten ein tolles Dribbling hin und ließen einige Gegenspieler aussteigen. Doch beeindruckende Torchancen waren trotzdem auf beiden Seiten nach 20 gespielten Minuten noch nicht erkennbar. Der Unparteiische Driton Kraniqi setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende, es ging in die Kabinen für ein kurzes Verschnaufen.



Späte Erlösung durch Jandl



In der 66. Minute sahen die Zuschauer einen Freistoß der Welser Gäste, der allerdings einige Meter am Tor vorbeisegelte. Das erlösende Tor hob sich Rainhard Jandl für die 82. Minute auf, als er das 1:0 erzielte. Das sollte es auch an diesem Nachmittag auch gewesen sein: SV Urfahr 1912 behielt somit die drei Punkte daheim.







Durch diesen Sieg kletterte SV Urfahr 1912 auf den sechsten Platz der 2. Klasse Mitte und steht dort nun mit einem 17:10-Torverhältnis und 15 Punkten. Die aktuelle Bilanz nach acht Runden lautet: fünf Siege und drei Niederlagen.





Bei Gegner FC Wels Juniors sieht es hingegen so aus: Die Welser rutschten durch diese Niederlage auf den neunten Platz ab und befinden sich dort momentan mit einem 25:21-Torverhältnis und zehn Punkten. Die Bilanz nach acht Runden lautet: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.





Nächsten Sonntag (16:00 Uhr) gastiert der SV Urfahr 1912 bei der SPG Walding/Rottenegg, FC Wels Jrs. empfängt zeitgleich die Union Edelweiss Linz Juniors.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – FC Wels Juniors, 1:0 (0:0)

82 Rainhard Jandl 1:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!