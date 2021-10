Zehn Gründe für ein Halleluja - Edelweiss Linz Juniors mit 10:0-Sieg gegen Oftering

Details Montag, 04. Oktober 2021 12:25

Ein Torspektal konnten die 55 anwesenden Zuseher am Sonntag auf dem Sportplatz Union Edelweiss verfolgen: Die Begegnung der achten Runde in der 2. Klasse Mitte zwischen Union Edelweiss Linz Juniors und SV Oftering endete 10:0. Aldin Pezic traf drei- und Ardit Bajraktari zweimal.

Es sollte ein recht einseitges Spiel mit einem zweistelligen Ergebnis werden: Schon die ersten sechs Spielminuten zeigten den Weg, als Aldin Pezic (5.) und Rilind Aliu (6.) auf 2:0 für die Linzer Hausherren stellten. Adrien Gigl erhöhte zum 3:0 für die Union Edelweiss Linz Juniors, indem er das 3:0 erzielte (21.). Mit dem 4:0 durch Pezic schien die Partie bereits in der 33. Minute mit den Linzern einen sicheren Sieger zu haben, es war sein zweites Tor bereits. In der 38. Minute legten die Union Edelweiss Linz Juniors zum 5:0 durch einen Treffer von Aldin Mahmic nach. Das nächste Tor wurde den Linzern durch ein Eigentor von Asmir Beganovic noch kurz vor der Pause geschenkt (43.). Den Gästen aus Oftering gelangen in der ersten Halbzeit keine Aktionen, sodass man zur Pause weit hinter den Edelweiss Juniors zurück lag. Referee Günther Schwandner pfiff bei einem 6:0-Stand für die Heimmannschaft zum Gang in die Kabinen nach den ersten 45 Minuten.



Ein Tor nach dem anderen



Pezic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 für die Union Edelweiss Linz Juniors (50.) und markierte damit seinen dritten Treffer in dieser Partie. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ardit Bajraktari schnürte einen Doppelpack (58./67.), sodass die Union Edelweiss Linz Juniors fortan mit 9:0 führten. Senad Cena schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 10:0 noch in die Höhe und setzte damit einen Schlusspunkt. Union Edelweiss Linz Juniors überrumpelten also die Gäste aus Oftering mit einem 10:0-Kantersieg.







Nach diesem superben 10:0-Sieg kletterten die Union Edelweiss Linz Juniors somit auf den zehnten Platz der 2. Klasse Mitte und liegen dort im Moment mit einem 24:14-Torverhältnis und neun Punkten. Die Bilanz nach sieben Spielen lautet: drei Siege und vier Niederlagen.



Gegner SV Oftering rutschte durch diese hohe Niederlage auf den 13. Rang zurück und steht dort nun mit einem 10:27-Torverhältnis und drei Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: ein Sieg und sieben Niederlagen.





Am Sonntag müssen die Union Edelweiss Linz Juniors bei FC Wels Juniors ran, zeitgleich wird der SV Oftering vom SV Franckviertel Linz in Empfang genommen.

2. Klasse Mitte: Union Edelweiss Linz Juniors – SV Oftering, 10:0 (6:0)

5 Aldin Pezic 1:0

6 Rilind Aliu 2:0

21 Adrien Gigl 3:0

33 Aldin Pezic 4:0

38 Aldin Mahmic 5:0

43 Eigentor durch Asmir Beganovic 6:0

50 Aldin Pezic 7:0

58 Ardit Bajraktari 8:0

67 Ardit Bajraktari 9:0

74 Senad Cena 10:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!