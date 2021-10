Alkoven mit 3:1-Sieg bei Babenberg Linz Süd weiter oben dran

Details Samstag, 09. Oktober 2021 13:49

Am Freitag verbuchte SV Sparkasse Alkoven einen 3:1-Erfolg gegen Union Babenberg Linz Süd. Vor 90 Zusehern auf dem Linzer Landessportfeld konnten sich die Gäste durchsetzen und drei Punkte mitnehmen.

In der 14. Minute der Begegnung zwischen Union Babenberg Linz Süd und SV Sparkasse Alkoven konnten die Gäste aus Alkoven ihre erste gute Torchance für sich verbuchen, doch der Schuss verfehlte das gegnerische Tor. In Minute 17 gelang SV Sparkasse Alkoven schließlich doch ein Tor, welches aber wegen Abseits aberkannt wurde. Der nächste Treffer zählte dann allerdings: Loris Hemmelmayr gelang die Führung, als er in Minute 33 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit diesem Spielstand ginge beide Teams auch in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Ausgleichstreffer zu wenig



Nach der Pause versenkte Sebastian Bauer den Ball in der 57. Minute im Netz des SV Sparkasse Alkoven zum 1:1-Ausgleich. Nur kurz darauf machte Steven Mahringer in der 60. Minute das 2:1 für die Alkovener Gäste perfekt. Ab Minute 80 versuchten die Linzer Hausherren unbedingt den Ausgleich zu erzielen, doch es kam anders: Wenig später behauptete sich der SV Sparkasse Alkoven gegen die Hintermannschaft der Union Babenberg Linz Süd, neuer Spiel- und gleichzeitig auch Endstand: 3:1 (88.), diesen Treffer erzielte Mario Käfer.

Sieger SV Sparkasse Alkoven sprang durch diesen Auswärtssieg vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Klasse Mitte und steht dort nun mit einem 26:12-Torverhältnis und 19 Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen lautet: sechs Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.



Union Babenberg Linz Süd steht jetzt weiterhin auf dem achten Platz und dort mit einem 17:19-Torverhältnis und elf Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen lautet: drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.





Babenberg tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der ASKÖ Leonding an. Zwei Tage später empfängt der SV Alkoven den FC Dardania Linz.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – SV Sparkasse Alkoven, 1:3 (0:1)

33 Loris Hemmelmayr 0:1

57 Sebastian Bauer 1:1

60 Steven Mahringer 1:2

88 Mario Kaefer 1:3

