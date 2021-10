Brenner und Leitner mit Dreierpack - Leonding deklassiert Babenberg Linz Süd mit 8:2

Details Samstag, 16. Oktober 2021 14:16

ASKÖ Leonding drehte einen 1:2-Pausenrückstand und stand nach Spielende mit einem beeindruckenden 8:2-Sieg gegen Union Babenberg Linz Süd da. Bei diesen zehn Toren waren 101 Zuschauer im Leondinger Gaumbergstadion am Freitagabend dabei.

Es sollte ein torreicher Freitagabend für die 101 anwesenden Zuschauer im Leondinger Gaumbergstadion bei der Begegnung zwischen ASKÖ Leonding und Union Babenberg Linz Süd werden: Die Gastgeber gerieten in der neunten Minute ins Hintertreffen, als Jürgen Hartl einen Elfmeter erfolgreich für sein Team verwertete. Daniel Muss trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein und erzielte den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Hartl versenkte die Kugel in der 35. Minute zum 2:1 für die Gäste, für ihn war es bereits der zweite Tagestreffer. Bei Pausenpfiff durch Referee Florian Klaffenböck behielten die Gäste die Nase knapp vorn und nahmen eine 2:1-Führung mit in die Kabine.



Ein Tor nach dem anderen



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte in der 52. Minute Michael Leitner das 2:2 für seine Leondinger. Drei Minuten daraufhin stellte Alexander Brenner die Weichen für den aktuellen Tabellenführer auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 3:2 zur Stelle war. Den 4:2-Treffer steuerte David Heiligenbrunner bei (61.). Leitner beseitigte mit seinen nächsten Toren (64./72.) die letzten Zweifel am Sieg für ASKÖ Leonding, somit konnte er auch einen Dreierpack für sich in diesem Spiel beanspruchen. Und auch sein Teamkollege Brenner tat es ihm gleich und schrieb sich mit seinen nächsten zwei Treffern insgesamt drei Mal an diesem Spieltag in die Torschützenliste ein: Nach seinem zweiten Tor (76.) markierte Brenner wenig später seinen dritten Treffer (82.). Bei Schlusspfiff jubelten die Hausherren über einen in dieser Höhe gerechtfertigten und verdienten 8:2-Kantersieg und reklamieren weiterhin die Tabellenspitze der 2. Klasse Mitte für sich.





Mit diesem Erfolg stehen die Leondinger also weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz und befinden sich dort im Moment mit einem absolute beeindruckenden 55:12-Torverhältnis und 25 Punkten. Mit dem Sieg knüpfte ASKÖ Leonding an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert ASKÖ Leonding acht Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Union Babenberg Linz Süd mit einem 19:27-Torverhältnis den neunten Platz in der Tabelle ein. Die Babenberger verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Union Babenberg Linz Süd im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: ASKÖ Leonding kassierte insgesamt gerade einmal 1,2 Gegentreffer pro Begegnung. Der Motor von Union Babenberg Linz Süd stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Leonding zum FC Dardania Linz, zeitgleich empfängt Union Babenberg Linz Süd den ATSV Födinger St. Martin/Traun.

2. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – Union Babenberg Linz Süd, 8:2 (1:2)

9 Juergen Hartl 0:1

33 Daniel Muss 1:1

35 Juergen Hartl 1:2

52 Michael Leitner 2:2

55 Alexander Johannes Brenner 3:2

61 David Heiligenbrunner 4:2

64 Michael Leitner 5:2

72 Michael Leitner 6:2

76 Alexander Johannes Brenner 7:2

82 Alexander Johannes Brenner 8:2

