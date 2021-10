Pasching 16 beendet die Sieglos-Serie - 1:0-Sieg gegen Franckviertel

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:15

SV Pasching 16 trug gegen SV Franckviertel Linz einen knappen 1:0-Erfolg davon und sprang mit diesem Sieg auf den 12. Tabellenplatz der 2. Klasse Mitte. 50 Zuschauer waren auf dem Paschinger Sportplatz vor Ort.

Manuel Rechberger brachte die Paschinger Gastgeber in der 32. Spielminute in Führung. Mit diesem Spielstand ging es für beide Mannschaften in die Kabinen zur Halbzeipause. Nach der Rückkehr aus den Kabinen fielen keine weiteren Tore mehr. Ugur Duman von den Gästen kassierte in der 95. Minute noch für Kritik die Gelb-Rote Karte. Insgesamt reichte den Paschingern also der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Pasching klettert in der Tabelle

SV Pasching 16 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit diesen drei gewonnenen Punkten konnten sich die Paschinger in der Tabelle auf den 12. Platz verbessern. Die Offensive des SV Pasching 16 strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass bis jetzt erst 13 Treffer auf dem Konto stehen. SV Pasching 16 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte man in Pasching somit endlich wieder einmal drei Punkte.

56 Gegentreffer hat SV Franckviertel Linz mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte. Der Gast belegt mit einem Punkt einen Abstiegsrelegationsplatz. Die Offensive des SV Franckviertel Linz zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – vier geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Am kommenden Samstag trifft SV Pasching 16 auf SV Sparkasse Alkoven, SV Franckviertel Linz spielt tags darauf gegen FC Wels Juniors.

2. Klasse Mitte: SV Pasching 16 – SV Franckviertel Linz, 1:0 (1:0)

32 Manuel Rechberger 1:0

