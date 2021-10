Koci entscheidet Spiel mit dem Abpfiff - Dardania Linz gewinnt 2:1 gegen Leonding

Details Montag, 25. Oktober 2021 20:43

Die ASKÖ Leonding verlor gegen den FC Dardania Linz nicht nur das Spiel mit 1:2, sondern auch die Tabellenführung. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Daniel Steinbeiss witterte seine Chance und verwerte den Elfmeter zum 1:0 für ASKÖLeonding (25.). Der FC Dardania brauchte den Ausgleich, aber die Führung der ASKÖ Leonding hatte bis zur Pause Bestand. Esadat Hasani schoss per Elfmeter für den FC Dardania Linz in der 50. Minute das erste Tor zum 1:1-Ausgleich. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Real Koci die Heimmannschaft mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die 2:1-Führung brachte und somit für wichtige drei Punkte sorgte. Schließlich sprang für den Tabellenprimus gegen ASKÖ Leonding ein Dreier heraus.

Der FC Dardania stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Zehn Spiele ist es her, dass der FC Dardania Linz zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die ASKÖ Leonding 25 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 56 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse Mitte, allerdings fand der FC Dardania diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die A. Leonding auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Dardania Linz beim ATSV Födinger St. Martin/Traun an, während die ASKÖ Leonding zwei Tage zuvor den SV Pasching 16 empfängt.

2. Klasse Mitte: FC Dardania Linz – ASKÖ Leonding, 2:1 (0:1)

25 Daniel Steinbeiss 0:1

50 Esadat Hasani 1:1

91 Real Koci 2:1

