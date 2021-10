Leonding mit 6:0-Sieg gegen Pasching 16 kurzfristig Tabellenführer

Details Samstag, 30. Oktober 2021 15:18

Nach einem beeindruckenden 6:0-Heimsieg gegen SV Pasching 16 ist ASKÖ Leonding Tabellenführer, zumindest für den Moment. Michael Leitner und Christopher Moser gelang vor 150 Zuschauern im Gaumbergstadion je ein Doppelpack.

Die Runde 12 in der 2. Klasse Mitte stand am Freitagabend auf dem Programm, ASKÖ Leonding erwartete SV Pasching 16: Daniel Steinbeiss brachte die Heimmannschaft in der 34. Spielminute per Elfmeter in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Leitner das 2:0 nach (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Christopher Moser die Führung der ASKÖ Leonding aus. Nach dem souveränen Auftreten der ASKÖ Leonding überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche 3:0-Führung für die Hausherren auf der Anzeigetafel stand.

Ohne Gegentor

Nach Wiederanpfiff von Referee Roman Tiefenthaler zur zweiten Spielhälfte steuerte Moser mit dem Tor zum 4:0 bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Daniel Muss überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für seine Leondinger (60.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Leitner, der das 6:0 aus Sicht der ASKÖ Leonding perfekt machte (90.). Mit dem Schlusspfiff fuhr ASKÖ Leonding einen beeindruckenden 6:0-Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die ASKÖ Leonding stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Bei der ASKÖ Leonding greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt die ASKÖ Leonding die beste Defensive der 2. Klasse Mitte. Die bisherige Spielzeit der Leondinger ist weiter von Erfolg gekrönt. Die ASKÖ Leonding verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SV Pasching 16 weiter im Schlamassel. In der Defensive drückt der Schuh bei den Paschingern, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Pasching 16 alles andere als positiv. Pasching 16 baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist die ASKÖ Leonding zum SV Sparkasse Alkoven, zeitgleich empfängt der SV Pasching 16 den ATSV Födinger St. Martin/Traun.

2. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – SV Pasching 16, 6:0 (3:0)

34 Daniel Steinbeiss 1:0

40 Michael Leitner 2:0

42 Christopher Moser 3:0

50 Christopher Moser 4:0

60 Daniel Muss 5:0

90 Michael Leitner 6:0

